18 простых и малозатратных способов, которые помогут освежить интерьер

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Многие считают, что без больших затрат невозможно создать дом мечты. Это не так. Каждый, как и дорогостоящий дизайнер, может «красть как художник», собирая свое из чужого. В этой статье вы найдете примеры дизайна интерьера и вещей, которые можете повторить сами. Например, достаточно прогуляться по осеннему лесу, и у вас уже будет материал для принтов и крутого светильника.