18 простых и малозатратных способов, которые помогут освежить интерьер
Многие считают, что без больших затрат невозможно создать дом мечты. Это не так. Каждый, как и дорогостоящий дизайнер, может «красть как художник», собирая свое из чужого. В этой статье вы найдете примеры дизайна интерьера и вещей, которые можете повторить сами. Например, достаточно прогуляться по осеннему лесу, и у вас уже будет материал для принтов и крутого светильника.
AdMe.ru подготовил подборку атмосферных снимков, которые помогут вам решиться сделать свой дом особенным. А многие из предметов интерьера легко смастерить за один свободный вечер.
1. Простое и стильное цветовое решение
2. Из гирлянды и ветки можно соорудить красивую люстру
3. С помощью изоленты и краски простую доску можно превратить в стильную вешалку
5. Необычные принты можно сделать с помощью листьев и веток растений
6. Из старых книг можно смастерить стильную подставку для ножей
7. С помощью клея ПВА или акрилового лака можно перенести распечатанный рисунок на деревянную поверхность
8. При помощи акриловых красок обычный шкафчик превращается в дизайнерский
9. Хорошая идея уютного места для чтения
10. И снова крутое цветовое решение
11. Идея для реставрации старых тумбочек
13. Используя эпоксидную смолу, можно сделать светильники нестандартной формы
14. Идея оформления спальной комнаты для тех, кому по душе акварельные узоры
15. Старая рама + ветки = предмет искусства
16. Из старой шляпы можно сделать необычный абажур
17. Минимализм в спальной комнате для тех, кто всегда душой в отпуске
18. И снова ветки. Кажется, с их помощью можно сделать что угодно. Как вам такой светильник?
Обратиться к дизайнеру или придумать все самостоятельно — что предпочитаете именно вы? Поделитесь с нами фотографиями своих интерьеров и рукодельных предметов.
Фото на превью interior_handmade / instagram, bookbub