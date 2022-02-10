18 гениальных решений для общественных мест, дизайнерам которых хочется аплодировать стоя
Мы так привыкли к паркам, магазинам и транспорту в том виде, в котором они есть, что даже порой не задумываемся, как их можно было бы немного улучшить. А ведь иногда достаточно одной мелочи вроде парковки для тележек или возможности налить себе кофе в поезде, чтобы сделать наше пребывание в этом месте комфортнее.
Мы в AdMe.ru заглянули в общественные места, которые сделали небольшой, но решительный шаг к изменениям, и можем поставить им десять из десяти за креативность.
«Летел на самолете, в котором сделали окно в уборной»
В этом поезде есть мини-кафе
Магазин рубашек в Лондоне сделал вешалки в виде воротников
В испанских супермаркетах размечена парковка для тележек
В супермаркете у тележек есть держатель, куда можно поставить стаканчик с кофе, пока делаешь покупки
«У моего сиденья в кинотеатре имеется подогрев»
В магазине сделали небольшое устройство, которое стерилизует тележки между покупателями
В гостинице предлагают взять зонтик напрокат
У этого супермаркета есть место, где можно ненадолго оставить собаку
«Кофе — 1,19. Дизель — 3,39».
В туалете на заправке есть система, предлагающая оценить чистоту
«Наше обязательство перед вами:
„Чистое место, счастливые лица“.
Если вам есть что сказать про наш магазин, то мы хотим это услышать.
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Это зеркало в отеле сравнивает ваш рост с ростом знаменитостей
В кафе в Австралии коробки из-под молока используют как подставки под стаканы
В торговом центре есть автомат, продающий торты
У этой библиотеки можно припарковать свой скейтборд
В этом кинотеатре играют на органе перед рекламой
Постер фильма на этом вокзале сделан из попкорна
В этом магазине есть раздел с припасами на случай зомби-апокалипсиса
Лестница в этом магазине показывает, сколько калорий вы теряете, когда наступаете на каждую ступеньку
А какие простые, но изящные решения в общественных местах вы знаете?