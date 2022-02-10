18 гениальных решений для общественных мест, дизайнерам которых хочется аплодировать стоя

Мы так привыкли к паркам, магазинам и транспорту в том виде, в котором они есть, что даже порой не задумываемся, как их можно было бы немного улучшить. А ведь иногда достаточно одной мелочи вроде парковки для тележек или возможности налить себе кофе в поезде, чтобы сделать наше пребывание в этом месте комфортнее.

Мы в AdMe.ru заглянули в общественные места, которые сделали небольшой, но решительный шаг к изменениям, и можем поставить им десять из десяти за креативность.

«Летел на самолете, в котором сделали окно в уборной»

В этом поезде есть мини-кафе

Магазин рубашек в Лондоне сделал вешалки в виде воротников

В испанских супермаркетах размечена парковка для тележек

В супермаркете у тележек есть держатель, куда можно поставить стаканчик с кофе, пока делаешь покупки

«У моего сиденья в кинотеатре имеется подогрев»

В магазине сделали небольшое устройство, которое стерилизует тележки между покупателями

В гостинице предлагают взять зонтик напрокат

У этого супермаркета есть место, где можно ненадолго оставить собаку

«Кофе — 1,19. Дизель — 3,39».

В туалете на заправке есть система, предлагающая оценить чистоту

«Наше обязательство перед вами:

„Чистое место, счастливые лица“.

Если вам есть что сказать про наш магазин, то мы хотим это услышать.

Отправьте ваш комментарий любым удобным для вас способом:

поговорите с менеджером;

используйте мобильное приложение Love’s Connect;

отправьте нам имейл;

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Это зеркало в отеле сравнивает ваш рост с ростом знаменитостей

В кафе в Австралии коробки из-под молока используют как подставки под стаканы

В торговом центре есть автомат, продающий торты

У этой библиотеки можно припарковать свой скейтборд

В этом кинотеатре играют на органе перед рекламой

Постер фильма на этом вокзале сделан из попкорна

В этом магазине есть раздел с припасами на случай зомби-апокалипсиса

Лестница в этом магазине показывает, сколько калорий вы теряете, когда наступаете на каждую ступеньку