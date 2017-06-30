18 гениальных изобретений, которые существуют пока только в Японии

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Япония — страна, знаменитая своими изобретениями. Некоторые из них странные, другие гениальные, третьи где-то между. Вспомните, к примеру, селфи-палку, над которой все смеялись еще несколько лет назад. Мы в AdMe.ru нашли гениальные японские изобретения, которые делают жизнь легче и удобнее. С нетерпением ждем, когда они появятся и в других странах.

Сидения в поезде, которые можно повернуть

Если вы не любите ездить спиной против движения поезда, вы просто можете повернуть свое кресло в любую сторону.

Мотошлем с дыркой для хвостика

Вот как выглядит забота о девушках со стороны производителей шлемов для мотоциклов. Мелочь, а приятно.

Место, куда можно посадить ребенка в кабинке туалета

Изобретение, о котором мечтают все родители, — специальное место в кабинке туалета, куда можно посадить ребенка, пока делаешь свои дела. Ведь если вы одни гуляете с ребенком, оставлять его снаружи опасно, а держать на руках в кабинке — неудобно.

Кафе для одиноких

Обычно в кафе как-то неловко сидеть одному, но что делать, если компании на вечер не нашлось? В этом кафе придумали отличный выход: к гостю за стол подсаживают игрушечного муми-тролля. И вроде бы гость уже и не один.

Диагональные зебры

Многим знакома ситуация, когда так и подмывает перейти перекресток по диагонали, но нельзя. В Токио это возможно, и даже есть специальные диагональные зебры.

Держатель для планшета

Руки всегда остаются свободными — идеально для просмотра фильмов.

Темные очки для собак

Изобретение, которое сперва кажется странным. Но вы задумывались о том, что собакам, как и нам, может быть неприятен яркий солнечный свет? А вот японцы задумались.

«Молчаливый» микрофон для караоке

Если вы боитесь помешать другим своим пением или стесняетесь петь при других — специально для вас придуман микрофон, который глушит ваш голос, и слышать его можете только вы.

Отдельные тапочки для туалета

В каждом доме вы непременно увидите такие тапочки. У японцев даже самый чистый туалет считается грязным местом по определению, и они не могут зайти в него в той же обуви, в которой ходят в жилых комнатах. Есть над чем задуматься.

Подушка для работы за компьютером лежа

Когда работаешь за ноутбуком, лежа на животе, руки устают довольно быстро. Для этих случаев придумали такую вот подставку.

Фамилия хозяина вместо номера дома

Найти в Японии дом по адресу — тот еще квест. Улицы тут по большей части не имеют названий, а номера домов основаны на дате постройки. Поэтому часто на домах можно увидеть табличку с фамилией владельца дома. Очень удобно.

Раковина для экономии воды, расположенная над сливным бачком

Просто мечта для тех, кто следит за расходом воды и экологией. В сливной бачок поступает не чистая вода из трубы, а вода, стекающая в раковину после мытья рук. Таким образом она используется повторно.

Автоматизированные магазины

Япония — страна роботов и автоматов. Машины заменяют людей везде, где только можно. К примеру, в этом магазине вместо продавца автоматы. Рай для интровертов — ни с кем не надо общаться!

Отель, где вас зарегистрирует динозавр-робот

Этот отель пошел еще дальше — тут вместо портье робот. Робот-динозавр в шапочке.

Салфетка, с которой никто не увидит ваше лицо при поедании бургеров

Чтобы съесть огромный бургер, приходится широко открывать рот и пачкаться в соусе. Японки, как и многие женщины, часто стесняются этого и редко их заказывают. Хозяева одного заведения заметили это и стали заворачивать бургеры в салфетки, которые скрывают ото всех ваше жующее лицо.

Татами-трансформер

В Японии испокон веков привыкли все делать на полу — спать, есть, смотреть телевизор. Поэтому тут было создано татами, из которого можно соорудить подставку для компьютера и много чего еще.

«Парковка» для зонтов

Такие «парковки» для зонтов есть перед многими офисными зданиями. Очень продуманно — не надо тащить зонт в офис и думать, где его повесить или поставить.

Банки, которые легко открыть, не ломая ногти

В отличие от обычных «западных» банок, колечко этой банки очень легко поддеть ногтем благодаря специальной выемке. Так приятно, когда производители газировки думают о нашем маникюре!