18 фото «до и после», которые точно понравятся вашему дому

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По мнению психологов (и как показывают исследования), смена обстановки помогает бороться с рутиной, легче и быстрее пережить сложные моменты, выйти из депрессии, позволяет взглянуть на окружающий мир с иного ракурса. После смены обстановки улучшается настроение, появляются бодрость, свежесть мышления, наше воображение начинает работать лучше и легко находит выход из творческого кризиса. Чтобы привлечь перемены и впустить новую энергию в свою жизнь, не обязательно менять место работы или переезжать в другую страну. Иногда достаточно просто изменить внешний вид своего дома.

AdMe.ru собрал для вас 18 снимков жилищных перевоплощений, после просмотра которых вам точно захочется составить шопинг-лист для похода в строительный гипермаркет.

1.

Белый цвет, натуральное дерево, открытые полки — и неприметный уголок превращается в любимое место для утреннего кофепития.

2.

Немного дневного света, живые цветы, уютный коврик у двери — и прихожая перестает быть неприветливой и скучной.

3.

Небольшой по размеру санузел можно визуально сделать просторнее, если оформить его в белом цвете. А милые деревянные полочки с цветами, перекликающиеся с деревянным полом и надписью на стене, создадут приятную, расслабляющую атмосферу. Как видите, даже в такое маленькое, интимное пространство с помощью деталей можно привнести уют и комфорт.

4.

Замените громоздкие кухонные шкафы на открытые полки, и ваша кухня моментально станет просторнее. Белый цвет не только сделает ее более светлой, но и послужит отличным фоном для новых полок с красивой кухонной утварью. Можно добавить ярких красок, поставив на такие полки красивую цветную посуду, декорированные баночки для сыпучих продуктов.

5.

Еще одно доказательство того, что открытые полки вместо массивных шкафов наполняют пространство свободой, воздухом и ощущением легкости. Красивый, глубокий цвет стены — это прекрасный фон для них и симпатичных предметов интерьера. Если в окна не попадают прямые солнечные лучи, то можно обойтись без штор: так столовая будет выглядеть еще просторнее.

6.

И снова ода белому цвету — лаконично, элегантно, светло и просторно. Заменили цвет гостиной, и кажется, что даже дышать в ней стало свободнее и легче, а сама комната как будто увеличилась вдвое.

7.

Удивительное перевоплощение чердака при помощи отвесной деревянной стены, разделения пространства массивной дверью-купе и добавления ярких акцентов, деталей интерьера. Теперь это место превратилось в шикарные апартаменты на дополнительном этаже.

8.

Вот так старая столовая перевоплотилась в современную кухню-студию. А эти стильные картины-кляксы бутылочного цвета на стенах просто завораживают. Такие цветные акценты позволяют делать цветовую деталировку — когда «вытаскивается» оттенок из картины и повторяется в других, небольших элементах декора. В данном случае бутылочный зеленый повторился в вазе на столе.

9.

Иногда одна большая комната вместо двух поменьше — лучший выбор. В данном случае мы полностью солидарны с решением убрать стену. Но даже без такого кардинального действия комната становится куда интереснее, если невнятный оттенок стен заменить на чистый белый, а кирпичную кладку окрасить в насыщенный, глубокий тон. И конечно же, живые растения, дерево способны украсить даже самый скучный интерьер.

10.

Бывает так, что для преображения кухни достаточно поменять цвет и убрать громоздкие детали, например холодильник.

11.

Меняйте цвет стен — это самый простой способ кардинально изменить собственное настроение, мироощущение и взбодрить свое творческое начало.

12.

И еще один жирный плюс в пользу минимализма и лаконичности в выборе цвета. Белый, возможно, и маркий оттенок, но как же круто смотрится он в интерьере, особенно на контрасте с минималистичными черными деталями.

13.

Вместо наскучившего кафеля на стене — матовый жемчужно-серый оттенок. Прекрасный фон для фото или картин (да, даже в ванной), цветных полотенец или банных халатов. Интересная идея — инициалы домочадцев на стене над крючками.

14.

Если хочется кардинальных перемен в ванной комнате, то этого можно добиться, оформив ее дизайн в совершенно другом стилевом направлении.

15.

Кирпичная кладка в интерьере всегда смотрится очень здорово. А почему бы не сделать ее имитацию в ванной? Маленькие горшочки с живыми растениями и орнамент на полу способны изменить и оживить санузел.

16.

Ничто так не наполняет жизнью гостиную, как природные элементы: деревянный пол, плетеная корзина, комнатное дерево, картины с изображением животных или пейзажей, чехлы на мебель из простой натуральной ткани.

17.

Даже не верится, что это одна и та же гардеробная. Благодаря аккуратным шкафчикам у каждой вещи появилось свое «персональное» пространство, и теперь этот уголок похож не на кладовку с барахлом, а на стильную шоу-рум.

18.

Красивые цветные акценты и детали — залог успеха в оформлении интерьера. Маленькие зеркала в виде солнышек, орнамент на полу, шкафчик под умывальник в оттенке «Бискайский залив», симпатичная плетеная корзина для белья, полочка с цветами на сливном бачке... Из этой ванной комнаты просто не захочется выходить.

Бонус

Любой путь начинается с первого шага. Если вы жаждете перемен, но не готовы к масштабным изменениям, начните с малого — добавьте ярких красок в столовые приборы. Такие цветные ложки и вилки будут каждый день дарить вам позитив и вдохновение во время приема пищи.

Какое перевоплощение вам понравилось больше всего? А может быть, вы сами уже воплотили интересные идеи у себя дома? Поделитесь с нами в комментариях.