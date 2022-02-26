18 доказательств того, что короткая стрижка не делает из женщины пацанку, а превращает ее в леди

Некоторые девушки тратят годы на то, чтобы отрастить «косу до пояса», лишь потому что когда-то это было показателем женственности. Многие даже не трогают кончики, лишь бы не потерять драгоценные сантиметры. Но порой желание перемен приводит женщин в кресло парикмахера Кристины Кацабиной, которая делает своим клиенткам только короткие стрижки.