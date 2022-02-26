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18 доказательств того, что короткая стрижка не делает из женщины пацанку, а превращает ее в леди

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Некоторые девушки тратят годы на то, чтобы отрастить «косу до пояса», лишь потому что когда-то это было показателем женственности. Многие даже не трогают кончики, лишь бы не потерять драгоценные сантиметры. Но порой желание перемен приводит женщин в кресло парикмахера Кристины Кацабиной, которая делает своим клиенткам только короткие стрижки.

Мы в AdMe.ru отметили, как талантливо Кристина помогает женщинам создать свой образ, и хотим показать вам 18 работ мастера. В конце статьи вы увидите, что даже короткая стрижка может стать круче, если ее укоротить.

1.

  • Восторг и обожание короткой стрижки можно понять только после личного избавления от пресловутого хвостика, который по редким праздникам накручивается плойкой или выпрямляется утюжком. © ba4sty / Instagram

2.

  • Кристина, вы точно девушек не подмениваете на других девушек, оставляя одну и ту же одежду? © bykova_nova / Instagram

3.

  • «Недоволна, недокудря, — сказала Елена. — Хочу короткую стрижку, такое вообще возможно на моих волосах?» © kristinakatsabina / Instagram

4.

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  • Красиво убрали, кстати, совсем чуть-чуть, самую малость не хватало для совершенства. © ystinovamoiseeva / Instagram

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  • А еще говорят, что седина старит. Тут обратный эффект получился, как по мне, была женщина — стала девушка. © radionenkova_ta / Instagram

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  • Прямо лифтинг-эффект получился. Такое ощущение, что волосы все лицо тянули вниз, а теперь оно на свободе. © kate.mihajlishyna / Instagram

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  • Ну это незаконно уже, Кристина! Эликсир похудения и молодости, невероятно. © yuliya_pishet / Instagram

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Бонус: смена образа с небольшой потерей длины

Какие изменения поразили вас в самое сердечко? Какую длину волос предпочитаете вы?

Фото на превью kristinakatsabina / Instagram
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