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18 доказательств того, что каждая женщина может выглядеть как знаменитость. Достаточно просто сменить прическу и накраситься

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Игорь Хонин — один из лучших колористов в России. С 2003 года он работает стилистом во множестве студий и салонов в разных странах. Также Хонин является амбассадором Wella Professionals. Он знает, как с помощью нового цвета волос и удачной стрижки превратить любую девушку в красавицу.

AdMe.ru убедился в этом, взглянув на работы Игоря. Прически, которые он сделал героиням статьи, дополняет крутой макияж.

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© igorkhonin / instagram

2.

© igorkhonin / instagram

3.

© igorkhonin / instagram

4.

© igorkhonin / instagram

5.

© igorkhonin / instagram

6.

© igorkhonin / instagram

7.

© igorkhonin / instagram

8.

© igorkhonin / instagram

9.

© igorkhonin / instagram

10.

© igorkhonin / instagram

11.

© igorkhonin / instagram

12.

© igorkhonin / instagram

13.

© igorkhonin / instagram

14.

© igorkhonin / instagram

15.

© igorkhonin / instagram

16.

© igorkhonin / instagram

17.

© igorkhonin / instagram

18.

© igorkhonin / instagram

Чье преображение показалось вам самым удачным? Может быть, вы бы предложили девушкам из статьи другие прически?

268722
5k