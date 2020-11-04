18 доказательств того, что каждая женщина может выглядеть как знаменитость. Достаточно просто сменить прическу и накраситься
Игорь Хонин — один из лучших колористов в России. С 2003 года он работает стилистом во множестве студий и салонов в разных странах. Также Хонин является амбассадором Wella Professionals. Он знает, как с помощью нового цвета волос и удачной стрижки превратить любую девушку в красавицу.
AdMe.ru убедился в этом, взглянув на работы Игоря. Прически, которые он сделал героиням статьи, дополняет крутой макияж.
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Чье преображение показалось вам самым удачным? Может быть, вы бы предложили девушкам из статьи другие прически?