18 доказательств того, что каждая женщина может выглядеть как знаменитость. Достаточно просто сменить прическу и накраситься

Игорь Хонин — один из лучших колористов в России. С 2003 года он работает стилистом во множестве студий и салонов в разных странах. Также Хонин является амбассадором Wella Professionals. Он знает, как с помощью нового цвета волос и удачной стрижки превратить любую девушку в красавицу.