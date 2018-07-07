18 вещей, дизайнеры которых слегка перестарались с привлечением внимания

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Бренды делают все, чтобы привлечь покупателей. Иногда креатив заканчивается громким провалом. Мы собрали необычные вещи, которые вызывают желание сказать производителю: «Носите это сами!»

Пушистые летние шлепанцы, кроссовки на каблуке, светящиеся туфли и джинсы с дырками, которые наденет только очень смелая девушка, — эти и другие новинки вы найдете в подборке AdMe.ru.

Вот как пользователи шутят над дизайном клатча от Undercover

«Перевернутые шорты» от CIE стоят $ 385. Еще у них есть «перевернутые джинсы»

Тот случай, когда можешь одолжить сумку у бабушки и сэкономить ₽ 850

Джинсы Asos, цена — $ 89

Сапоги выглядят так, будто сшиты из обложек для паспорта

Туфли, которые светятся в темноте

Вид сзади еще эффектнее

Когда не можешь определиться, что любишь больше: туфли на шпильке или лосины

Чтобы видеть своих за версту

Когда хочешь быть леди, не отказываясь от комфорта спортивной обуви

Равноценно прозрачному кошельку

Платье-подушка от авангардного дома моды Viktor & Rolf

Прозрачная сумочка от Chanel за $ 3 400

Рекламные фото пушистой обуви вовсю собирают лайки в интернете

А вот так пушистая обувь выглядит вживую. Вы бы надели такое летом?

Сумочка от Moschino, напоминающая освежитель воздуха, стоит почти $ 800

И еще одна оригинальная модель от Moschino

Такие тапочки от Loewe поступят в продажу в 2019 году

Новый «виток эволюции» джинсов с дырками

Что из этого вы бы точно не купили?