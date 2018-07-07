18 вещей, дизайнеры которых слегка перестарались с привлечением внимания
Бренды делают все, чтобы привлечь покупателей. Иногда креатив заканчивается громким провалом. Мы собрали необычные вещи, которые вызывают желание сказать производителю: «Носите это сами!»
Пушистые летние шлепанцы, кроссовки на каблуке, светящиеся туфли и джинсы с дырками, которые наденет только очень смелая девушка, — эти и другие новинки вы найдете в подборке AdMe.ru.
Вот как пользователи шутят над дизайном клатча от Undercover
현실 혐캐 때리기용 pic.twitter.com/r3uWDlPLdI— 이청 (@Lsw_027_ein) June 26, 2018
«Перевернутые шорты» от CIE стоят $ 385. Еще у них есть «перевернутые джинсы»
Тот случай, когда можешь одолжить сумку у бабушки и сэкономить ₽ 850
Джинсы Asos, цена — $ 89
Сапоги выглядят так, будто сшиты из обложек для паспорта
Туфли, которые светятся в темноте
Вид сзади еще эффектнее
Когда не можешь определиться, что любишь больше: туфли на шпильке или лосины
Чтобы видеть своих за версту
Когда хочешь быть леди, не отказываясь от комфорта спортивной обуви
Равноценно прозрачному кошельку
Платье-подушка от авангардного дома моды Viktor & Rolf
Прозрачная сумочка от Chanel за $ 3 400
Рекламные фото пушистой обуви вовсю собирают лайки в интернете
А вот так пушистая обувь выглядит вживую. Вы бы надели такое летом?
Сумочка от Moschino, напоминающая освежитель воздуха, стоит почти $ 800
И еще одна оригинальная модель от Moschino
Такие тапочки от Loewe поступят в продажу в 2019 году
Новый «виток эволюции» джинсов с дырками
Что из этого вы бы точно не купили?
Фото на превью Lsw_027_ein / twitter