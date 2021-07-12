18 дизайнерских решений, которые оказались простыми, но гениальными

Специальное ушко, чтобы поднять сиденье унитаза, встроенная в зонтик зарядка для телефона на солнечных батареях — казалось бы, простые идеи, но подобные вещи делают нашу жизнь намного комфортнее. И никаких сложных технологий не нужно, чтобы смастерить все эти предметы.

Нас в AdMe.ru вдохновляет креатив и простота этих дизайнерских идей, поэтому мы хотим рассказать о них вам.

1. На сиденье этого унитаза есть специальное ушко, чтобы поднимать его рукой

2. Держатель для мороженого

3. На старой крышке люка в Оклахома-Сити есть карта города

4. «Я заказал образцы цвета для новых жалюзи, и они прислали мне настоящие крошечные шторки»

5. Писсуары, которые защищают обувь от брызг

6. «В нашей прачечной самообслуживания есть бюро находок для носков»

7. «Пищевая пленка только что сказала мне добавить ее в список покупок»

«Пленка почти кончилась. Добавьте ее в список покупок».

8. «Простыни, которые я купил, меняют правила игры»

«Верх или низ». «Боковая часть».

9. У этих пищащих детских ботинок есть кнопка, чтобы отключить писк

10. Эта бутылочка с необычным дном создана для того, чтобы вы могли получить из нее как можно больше

11. В этом ресторане зарядка для телефонов на солнечных батарейках встроена в зонтики

12. «В мою рубашку вшита тряпочка для протирки очков»

13. У этих наушников есть молния, чтобы они не запутывались

14. «Мои любимые мерные ложки: четверть и половина ложки»

15. После использования этих карандашей вы можете посадить их в почву и получится саженец

16. Открывашка выглядит как попугай

17. Упаковка шариков для сушки белья

18. Упаковка для бутылки, сложенная гармошкой из экобумаги