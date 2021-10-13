18 девушек, которые восприняли фразу «наши руки не для скуки» буквально и сделали себе отпадный маникюр

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Еще Пушкин писал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». В наши дни понятие красоты очень расплывчато и, выбирая нейл-дизайн, можно хорошенько покреативить. Собственно, чем и занялись девушки из этой подборки, которые терпеть не могут простой нюд.

Женская половина редакции AdMe.ru с удовольствием изучила новаторские идеи и кое-что уже взяла себе на вооружение.

«Я поражаюсь своей гениальной идее превратить ногти в зубы вампира»

Маникюр, когда тебе 15: «Мне, пожалуйста, бордовый френч, вензеля и стразы». Маникюр, когда тебе 25: «Мне шмеля, будьте добры, радугу и смайлик»

«У кого как, а у меня Хеллоуин уже начался»

Половина — матовая, половина — глянцевая

«Подумала, что вам, ребята, понравятся мои золотые ногти в стиле киберпанк»

«Ногти в духе вселенной Гарри Поттера. Все нарисовала сама, от руки»

От руки? Да ты волшебница! © TheProducersMadeMe / Reddit

«Заранее хочу извиниться за свои культяпки, но посмотрите, какие ногти сделала мне подруга»

Что-то осеннее

«Я влюблена в свои ногти, они просто супер»

Затерянная в космосе

Если соединить средний и безымянный пальцы, то получится бабочка

Вышло что-то абстрактное

Цветочная поляна

Ведьминские ногти

«Захотелось чего-то нежного»

«Сделала нюдовые ноготочки, но такая нежность продлилась недолго. Изрисовала их и довольна»

Горный пейзаж

«В этот раз я полностью доверилась мастеру и не пожалела»