18 девушек, которые восприняли фразу «наши руки не для скуки» буквально и сделали себе отпадный маникюр
Еще Пушкин писал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». В наши дни понятие красоты очень расплывчато и, выбирая нейл-дизайн, можно хорошенько покреативить. Собственно, чем и занялись девушки из этой подборки, которые терпеть не могут простой нюд.
Женская половина редакции AdMe.ru с удовольствием изучила новаторские идеи и кое-что уже взяла себе на вооружение.
«Я поражаюсь своей гениальной идее превратить ногти в зубы вампира»
Маникюр, когда тебе 15: «Мне, пожалуйста, бордовый френч, вензеля и стразы». Маникюр, когда тебе 25: «Мне шмеля, будьте добры, радугу и смайлик»
«У кого как, а у меня Хеллоуин уже начался»
Половина — матовая, половина — глянцевая
«Подумала, что вам, ребята, понравятся мои золотые ногти в стиле киберпанк»
«Ногти в духе вселенной Гарри Поттера. Все нарисовала сама, от руки»
- От руки? Да ты волшебница! © TheProducersMadeMe / Reddit
«Заранее хочу извиниться за свои культяпки, но посмотрите, какие ногти сделала мне подруга»
Что-то осеннее
«Я влюблена в свои ногти, они просто супер»
Затерянная в космосе
Если соединить средний и безымянный пальцы, то получится бабочка
Вышло что-то абстрактное
Цветочная поляна
Ведьминские ногти
«Захотелось чего-то нежного»
«Сделала нюдовые ноготочки, но такая нежность продлилась недолго. Изрисовала их и довольна»
Горный пейзаж
«В этот раз я полностью доверилась мастеру и не пожалела»
Какой из этих вариантов маникюра вы хотели бы сделать себе?
Фото на превью xoxo_xjj / Twitter
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