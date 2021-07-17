18 человек с золотыми руками, у которых при слове «ремонт» ни один мускул не дрогнет

Ох уж это страшное слово «ремонт», при упоминании которого у большинства начинают потеть ладошки и шевелиться волосы на голове. Но существует и другая категория людей, которые смело бросаются в омут чертежей и стройматериалов. Они не боятся пыли, грязи и нескончаемых чеков из строительных магазинов.

Мы в AdMe.ru хотим пожать руку храбрецам, которые затеяли переделку жилища и собственноручно облагородили стены своего гнездышка.

«Переехали с мужем и маленькой дочкой в барак, в котором супруг в детстве жил с родителями. Дом пустовал несколько лет, в нем не было воды, канализации и батарей»

«Пожили мы так до весны, подкопили деньжат, и муж начал ремонт. Мы с дочкой перебрались на время к свекрови. Спасибо любимому, что сделал для нас такую красоту! Все когда-нибудь заканчивается, даже ремонт».

«С бытом у меня плохо. И коль уж я его одолела, надо и вам показать, на что мы убили год времени, кучу денег и кучу нервов»

«Должна признать, в исходном состоянии квартиры было какое-то свое очарование. Я бы в таком доме, может, и жила, если бы не грязь и тараканы»

«Терраса силами одной маленькой, но гордой семьи с руками из одного места»

«Купил убитую квартиру в ипотеку, лишних денег нет. Вот так выглядел туалет. Но наши руки не для скуки»

«Лоджия мечты. Все сделано своими руками вместе с мужем. Как видно по фото, я немного больна цветочками. Это место для отдыха моей души»

«Переехали в этот дом 3 года назад и добились определенного прогресса. Чтобы вписаться в бюджет, мы просто покрасили мебель и заменили дверцы»

«Вот и мой ремонт наконец закончился. Длился месяца 3. В общем и целом результатом доволен, хоть и есть куча косяков»

«У жены была мечта организовать гардеробную, чтобы ничего не пылилось, аккуратно лежало, и самое главное, поместились все вещи. Почему бы мечтам не сбыться, решил я»

«Купил квартиру с такой вот лоджией, отделанной вагонкой»

«В голове незамедлительно родилась мысль устроить здесь релакс-зону. Весь дизайн, подбор материалов придумывали вместе с женой, без привлечения кого-либо».

«Когда используешь свое образование и навыки в полном объеме. Ремонт комнаты „до и после“. Сейчас буду делать дизайн мебели и расстановку»

«Не осознаю до конца, что все получилось, но я довольна проделанной работой»

«„До и после“ моей гостиной. Теперь я в поисках идеального журнального столика»

«Наконец-то добила ремонт. Нас залили соседи, и стена была убита»

«Затевать большой ремонт с отклеиванием обоев нет возможности, и я просто взяла и покрасила сами обои. Не зря 6 лет на художника училась».

«После 5 лет проживания в этом доме я решил, что мне нужно что-то сделать с нашей прихожей. Она не несла никакой пользы. Теперь я доволен»

«Была убитая двушка, потихоньку превращаю в хорошую. Своими силами»

«Мы превратили самую уродливую комнату в доме в спальню нашей мечты, потратив меньше $ 1000»

«Не так давно закончил ремонт ванной комнаты своего клоповника. Была задача сделать максимально бюджетно»