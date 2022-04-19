18 человек показали посуду, при виде которой хочется избавиться от всех безликих кружек и тарелок

У всех есть любимые кружки и тарелки. Порой мы любим их потому, что их подарили дорогие нам люди, или потому, что с ними связаны теплые воспоминания. А иногда нам просто нравится то, как они выглядят. Герои этой статьи из тех людей, для кого имеет значение внешний вид посуды, будь то чашки в виде животных или баночки с милейшими лягушатами.

Мы в AdMe.ru всегда тепло относились к оригинальным предметам, поэтому не смогли пройти мимо этих вещиц. Правда, теперь хочется завести у себя на кухне такую же посуду.

«Я в точности как эта миска»

Только посмотрите на этих малышей!

Эту кружку обожгли с использованием соды, и теперь она напоминает космос

Всем, кто хотел домик у озера: налетайте

«Совместная работа: моя подруга сделала чашу для турки, я — ручку»

«Я вдохновилась „Алисой в Стране чудес“ и смастерила чайник»

110 часов ушло на изготовление этой кружки из березы с ручкой из лосиного рога

Выглядит как что-то, что мог бы использовать Гэндальф. Очень волшебно. © blueforgetmenot / Reddit

«Сегодня я нашла деревянную миску своей мечты и геометрические подсвечники, в которые собираюсь посадить суккуленты»

«Насколько я поняла, на этой милой тарелке сделан рисунок, популярный в 1938 году»

«Что-то подарили, что-то купил сам. И вот мой набор радужной посуды собран»

Эти тарелки использовались в качестве рекламных материалов заправочных станций

Они просто прелесть!

«Очень быстро схватил коробку с этими стаканами, и теперь не терпится показать их всем»

Они очень крутые! Моя жена — ветеринар, и она тебе завидует. © Regular-Jeffrey / Reddit

«Я почти плачу. Я начал собирать такие тарелки, еще когда учился в колледже. И вот сегодня нашел весь набор для 8 человек!»

«Я буквально влюблена в эту посуду»

Эти баночки еще из 1970-х годов

«Я почти прошел мимо этой кружки. Как же я счастлив, что заглянул внутрь! Я просто в восторге!»

«Я подарю им новый дом»