18 человек, которых с их колечками и сережками связывает целая история

Кажется, людям во все времена нравилось украшать себя с помощью ожерелий и колец. И если раньше люди щеголяли, к примеру, с бусами из косточек или камушков, то и сейчас это никуда не делось, лишь изменились материалы. Вот мы и решили узнать, от каких своих сокровищ без ума современные люди.

AdMe.ru выяснил, что в интернете есть целые группы, в которых каждый желающий может похвастаться своими украшениями. И для многих это не просто очередные сережки и браслеты, а нечто большее.

«Знаю, это немного глупо, но я купила себе колечко с 3 камнями. Это чтобы отпраздновать то, что я похудела и уже 3 года поддерживаю свой вес»

«Мое обручальное кольцо. Винтажный опал и алмаз»

«Старинный браслет-оберег. Он раньше принадлежал моей прабабушке, а ей его могла подарить ее мама»

«Надеюсь, моей жене понравится это кольцо»

Спорим, она его возненавидит? Не стоит ей даже и показывать. Лучше сразу присылай это кольцо мне. © Jonnuska / Reddit

«Моя мама только что прислала мне опаловый браслет, который чудесно подходит к моему свадебному кольцу»

«Я сделал жене украшение для волос в виде спирали. Завитки имеют символическое значение, обусловленное событиями нашей жизни»

«Любимые кольца, я их никогда не снимаю»

«На среднем пальце — с коричневыми бриллиантами, на безымянном — с бриллиантовой ромашкой, его я нашла в секонд-хенде».

«Хочу поделиться фотографией очаровательного антикварного сапфирового ожерелья, которое мой дедушка когда-то купил для моей бабушки»

«Мне. От меня»

Вау, оно потрясающее! Ты, должно быть, действительно себя любишь. © just_tinkering / Reddit

«На нашу 15-летнюю годовщину муж взял все свадебные кольца, что у меня были (мое и те, что мне достались от бабушки и дедушки), и превратил их в одно чудесное кольцо»

«Один из моих любимых кулонов. Аммонит, турмалин и зуб акулы»

«Нет, теперь уже просто не делают таких ювелирных украшений. Великолепное винтажное кольцо с рубином и бриллиантами»

«Это винтажное колье-колокольчик 1930-х годов было подарком на свадьбу от моего отца. Я обожаю его»

«Кольцо с желтым бриллиантом и лепестками граната, которые меняют свой цвет на свету»

«Кольцо моего дедушки с белым золотом и сапфиром. Бабушка рассказывала, что, когда она впервые встретила деда, это кольцо сразу привлекло ее внимание»

«Это кольцо досталось мне от мамы. А до этого его носила бабушка. Я любила это кольцо всю свою жизнь и не могу поверить, что теперь оно принадлежит мне»

«Моя новая любимая пара серег, которую я сделала из старинных пуговиц»

«Балую себя этим милым кольцом за сдачу экзаменов»