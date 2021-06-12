18 человек, которые из дремучего старья умудрились сделать стильный интерьер дизайнерам на зависть

Для тех, чье детство и юность пришлись на вторую половину XX века, ретровещицы в интерьере могут с теплотой напомнить о прошлом. Для последующих поколений это стиль, который они не застали и на который, судя по всему, стоит обратить внимание. Ведь мебель, декор и дизайн вещей того времени действительно заслуживают аплодисментов. И почетного места в современных квартирах на радость владельцам.

Герои нашей сегодняшней подборки не упустили возможность заполучить в свои коллекции уникальные вещи прошлых лет — и только выиграли от этого. Мы в AdMe.ru от души полюбовались на их находки и ощутили сильное желание прогуляться на блошиный рынок и окунуться в атмосферу прошлых лет.

«В нашем доме все еще стоят оригинальные дверные ручки 1928 года»

«Работал над этим дизайном пару месяцев. Горжусь тем, что получилось!»

«Ехал через всю страну, чтобы привезти к себе домой этот стол моей прабабушки. Просто обожаю его!»

«Это наше последнее классное приобретение — сиденья из аэропорта 70-х годов»

«Секретер 1963 года. Ящички выдвигаются и задвигаются отлично! Котом одобрено»

«Едва успел подобрать это на другом конце улицы. Иначе его забрал бы мусоровоз»

«Купил это старинное радио сегодня. Смотрится потрясающе вместе с этой фигуркой лошади из комиссионного магазина»

Телевизоры раньше: это должна быть великолепная дизайнерская симфония... Телевизоры сейчас: сделаем их максимально похожими на черный лист бумаги

Этот стол прекрасен. И как хорошо сюда подходит стул!

«Моя старинная лампа стоит на ретрорадио, которое стоит на винтажном комоде»

«Стена в спальне увешана антикварными находками, которые я собрал за несколько лет»

Обновленный старый обогреватель 60-х годов

«Отыскала вот такой бриллиант сегодня. Он был куплен в 1963 году и выглядит так, словно к нему ни разу не притронулись с тех пор»

Тот самый будильник из 90-х. Он с радио, и у него 4 разных мелодии — смотря как вставить дискету

«Мама отдала мне мою собственную люльку 1979 года. У меня нет детей, но я нашла способ, как ее использовать!»

«Наконец нашел часы»

Тот случай, когда в интерьер дома вещь вписалась так круто, что даже не верится, что ее нашли практически на мусорке

«До и после: вчера нашел шедевр искусства в заброшенном доме».

«Целых 10 часов отмывали слой грязи, накопившейся за 70 лет. Результат сногсшибательный»