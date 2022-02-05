На примере 17 звезд мы докажем, что брови меняют внешность так же, как и новая стрижка

Казалось бы, что могут изменить брови? Это ведь всего лишь полоски волосков над глазами. Но стоит поменять их форму или цвет — и можно увидеть в зеркале другого человека. Особенно заметно это на примере звезд: Тильду Суинтон нереально представить с соболиными бровями, а Кару Делевинь с «ниточками».

Но редакция AdMe.ru любит эксперименты, к тому же такие безвредные: мы можем менять черты внешности с помощью фоторедактора. Вот мы и прикинули, как бы выглядели знаменитости, будь у них другой дизайн бровей.

Тильда Суинтон

Кара Делевинь

Зендея

Анджелина Джоли

Кира Найтли

Скарлетт Йоханссон

Гвинет Пэлтроу

Кристен Стюарт

Рита Ора

Леди Гага

Ким Кардашьян

Кейт Миддлтон

Николь Ричи

София Вергара

Эмма Уотсон

Аня Тейлор-Джой

Марго Робби