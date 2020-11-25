17 звезд, которые рискнули повторить образы своих коллег и сделали это с изюминкой
На красной дорожке или концерте, на приеме у королевы или съемках фильма звезды всегда хотят выглядеть ярко. Ведь созданный образ может войти в историю. Нередко современные звезды повторяют лучшие наряды своих коллег из прошлого. Но иногда такие повторы могут случиться неосознанного, ведь никто не застрахован от того, что двум людям может понравиться один и тот же принт или фасон.
AdMe.ru перелистал архивы различных мероприятий и готов показать звезд, которые не просто оделись так же, как коллеги, но и привнесли в образ что-то от себя.
Майкл Джексон (1993) и Бейонсе (2016)
Хеди Ламарр (1938) и Оливия Уайлд (2013)
Марлен Дитрих (1933) и Леди Гага (2018)
Шер (1975) и Кейт Хадсон (2019)
Сара Джессика Паркер (2007) и Никола Робертс (2009)
Анджелина Джоли (2014) и Кейт Миддлтон (2016)
Гвинет Пэлтроу (2012) и Карли Клосс (2017)
Дженнифер Лопес (2012) и Депика Падуконе (2013)
Ариана Гранде (2018) и Кортни Кардашьян (2019)
Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк (2001) и Кэти Перри, Рифф Раффи (2014)
Ники Минаж (2011) и Джесси Джей (2011)
Тильда Суинтон (2020) и Джиджи Хадид (2020)
Пэтси Кенсит (2010) и Эллисон Дженни (2011)
Анна Пэкуин (2011) и Кристен Белл (2011)
Ла Ла Энтони (2011) и Кристин Дэвис (2011)
Дрю Бэрримор (2010) и Ким Кардашьян (2011)
Кира Найтли (2010) и Лиза Мишель (2010)
Кому из звезд удалось лучше всего повторить образ?