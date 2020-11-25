17 звезд, которые рискнули повторить образы своих коллег и сделали это с изюминкой

На красной дорожке или концерте, на приеме у королевы или съемках фильма звезды всегда хотят выглядеть ярко. Ведь созданный образ может войти в историю. Нередко современные звезды повторяют лучшие наряды своих коллег из прошлого. Но иногда такие повторы могут случиться неосознанного, ведь никто не застрахован от того, что двум людям может понравиться один и тот же принт или фасон.