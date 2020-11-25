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17 звезд, которые рискнули повторить образы своих коллег и сделали это с изюминкой

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На красной дорожке или концерте, на приеме у королевы или съемках фильма звезды всегда хотят выглядеть ярко. Ведь созданный образ может войти в историю. Нередко современные звезды повторяют лучшие наряды своих коллег из прошлого. Но иногда такие повторы могут случиться неосознанного, ведь никто не застрахован от того, что двум людям может понравиться один и тот же принт или фасон.

AdMe.ru перелистал архивы различных мероприятий и готов показать звезд, которые не просто оделись так же, как коллеги, но и привнесли в образ что-то от себя.

Майкл Джексон (1993) и Бейонсе (2016)

Хеди Ламарр (1938) и Оливия Уайлд (2013)

Марлен Дитрих (1933) и Леди Гага (2018)

Шер (1975) и Кейт Хадсон (2019)

Сара Джессика Паркер (2007) и Никола Робертс (2009)

Анджелина Джоли (2014) и Кейт Миддлтон (2016)

Гвинет Пэлтроу (2012) и Карли Клосс (2017)

Дженнифер Лопес (2012) и Депика Падуконе (2013)

Ариана Гранде (2018) и Кортни Кардашьян (2019)

Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк (2001) и Кэти Перри, Рифф Раффи (2014)

Ники Минаж (2011) и Джесси Джей (2011)

Тильда Суинтон (2020) и Джиджи Хадид (2020)

Пэтси Кенсит (2010) и Эллисон Дженни (2011)

Анна Пэкуин (2011) и Кристен Белл (2011)

Ла Ла Энтони (2011) и Кристин Дэвис (2011)

Дрю Бэрримор (2010) и Ким Кардашьян (2011)

Кира Найтли (2010) и Лиза Мишель (2010)

Кому из звезд удалось лучше всего повторить образ?

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