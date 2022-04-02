17 роскошных образов, которые обернулись для звезд сущей нервотрепкой

Красивые платья порой оказываются очень неудобными и могут подвести хозяйку в важный момент. То бретелька порвется, то разойдется молния или порвется подол — от такого не застрахованы даже звезды. Но если одни в такие моменты стыдливо краснеют, то другие выходят из положения с гордо поднятой головой и широкой улыбкой.

Мы в AdMe.ru аплодируем умению знаменитостей грациозно выходить из неловких ситуаций. Сегодня вспоминаем случаи, когда платья чуть было не испортили вечер звездам, но смекалка и молниеносная реакция не дали этому случиться.

Шикарное платье Джей Ло явно не было рассчитано на то, что человек потеет, а антиперспирант может не сработать. Но звезда даже не подала виду

Скарлетт Йоханссон не учла ветер: он так и норовил поставить актрису в неловкое положение, но звезда крепко придерживала разлетающийся бант

Подол платья Рианны был настолько «всеобъемлющим», что ее коллегам в буквальном смысле было негде ступить. Но, кажется, никого из девушек это не расстроило

Роскошный наряд Бейонсе был очень облегающим, и дива едва могла сделать шаг. Благо рядом был супруг, готовый в любую секунду прийти на помощь

Коварный разрез едва не омрачил выход Николь Кидман, но актриса отнеслась к ситуации с юмором и поправляла платье, не переставая улыбаться

Лили-Роуз Депп оказалась в неловкой ситуации из-за неукротимого лифа. Актриса быстро среагировала и элегантно поддерживала верх наряда

Кажется, у подола платья Дженнифер Энистон были свои планы на вечер. Однако актриса никак не хотела отпускать его, продемонстрировав стойкую выдержку

Нижняя часть эффектного наряда Дженнифер Лоуренс порвалась прямо во время выхода на сцену, но актриса поднялась по ступеням как ни в чем не бывало

С Пэрис Хилтон сыграли злую шутку капризный подол и рискованный вырез. Ни капли не смутившись, звезда поправила юбку и продолжила позировать фотографам

Молния на платье Ферги разошлась прямо на красной дорожке. Певица, как истинный профессионал, даже бровью не повела

Роскошный наряд Рианны неумолимо сползал, но поп-дива не растерялась и буквально взяла платье в свои руки

Шэрон Стоун намочила подол, из-за чего и так тяжелая ткань платья сползла и вырезы опустились ниже задуманного. Но звезда даже бровью не повела

Что-то приключилось с застежкой платья Марго Робби. Но стоявший рядом Александр Скарсгард быстро среагировал и через пару секунд актеры вновь позировали фотографам

На помощь Зои Салдана также пришли ее коллеги — актриса ступила на подол изысканного наряда, из-за чего чуть не упала

А Рэффи Кэссиди распутывали из ее же собственного платья коллеги по цеху Брэди Корбет, Натали Портман и Стейси Мартен

Сара Джессика Паркер так хороша в этом мини-платье, что образ не портило даже то, что актрисе приходилось периодически одергивать юбку и поправлять лиф

Платье Эми Адамс было настолько обтягивающим, что актриса еле передвигалась по красной дорожке. Но это не помешало ей позировать фотографам с улыбкой на лице