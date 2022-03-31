17 звезд, которые что с макияжем, что без него прелесть как хороши

Тренд на естественную красоту набирает обороты. Звезды все чаще отдают предпочтение легкому макияжу для выхода в свет, а в обычной жизни и вовсе отказываются от декоративной косметики, в очередной раз доказывая, что истинная красота не требует дополнительных спецэффектов.

Мы в AdMe.ru не смогли оторвать взгляда от знаменитостей, которые показали себя миру в натуральном виде. Воистину, есть вещи, которые делают нас привлекательными лучше туши и губной помады.

Синди Кроуфорд

Крис Дженнер

Адриа Архона

Дженнифер Лопес

Ариана Гранде

Бетенни Франкель

Эшли Тисдейл

Эми Шумер

Паулина Поризкова

Галь Гадот

Белла Хадид

Селена Гомес

Джессика Альба

Кейт Аптон

Риз Уизерспун

Эшли Грэм

Дрю Бэрримор