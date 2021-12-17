17 женщин, внешность которых перезагрузили так, что теперь им с легкостью можно щеголять по модным подиумам
Евгений Жук, популярный имиджмейкер и парикмахер из Москвы, не только работает в своем салоне, но и преображает героинь на телевидении. Вместе с ним трудится большая команда, состоящая из косметологов, хирургов, стоматологов, стилиста и визажиста.
Мы в AdMe.ru неравнодушны к подобным трансформациям, поэтому нам стало любопытно взглянуть на фото девушек «до» и «после».
1.
- После перезагрузки стала похожа на Монику Беллуччи. © Irada Irada / YouTube
2.
3.
4.
5.
- Радостно за героиню! Какая большая работа проделана. Получилась звезда кинематографа уровня Голливуд. © karusik prostoj / YouTube
6.
7.
8.
9.
10.
11.
- Красиво получилось. Совсем другая — очень стильная и дорого выглядит! © zefir_beautybar / Instagram
12.
13.
14.
- Нереально! Это же не фотошоп? © thisisfakt_today / Instagram
15.
16.
17.
- Вот это результат! Две разные женщины из разных социальных слоев! © Мари Сабэль / YouTube
А вы бы доверились телевизионным мастерам перевоплощения?
Фото на превью Полезные show / YouTube, Полезные show / YouTube
Поделиться этой статьёй