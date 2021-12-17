17 женщин, внешность которых перезагрузили так, что теперь им с легкостью можно щеголять по модным подиумам

Евгений Жук, популярный имиджмейкер и парикмахер из Москвы, не только работает в своем салоне, но и преображает героинь на телевидении. Вместе с ним трудится большая команда, состоящая из косметологов, хирургов, стоматологов, стилиста и визажиста.