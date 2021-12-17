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17 женщин, внешность которых перезагрузили так, что теперь им с легкостью можно щеголять по модным подиумам

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Евгений Жук, популярный имиджмейкер и парикмахер из Москвы, не только работает в своем салоне, но и преображает героинь на телевидении. Вместе с ним трудится большая команда, состоящая из косметологов, хирургов, стоматологов, стилиста и визажиста.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к подобным трансформациям, поэтому нам стало любопытно взглянуть на фото девушек «до» и «после».

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  • Радостно за героиню! Какая большая работа проделана. Получилась звезда кинематографа уровня Голливуд. © karusik prostoj / YouTube

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  • Красиво получилось. Совсем другая — очень стильная и дорого выглядит! © zefir_beautybar / Instagram

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А вы бы доверились телевизионным мастерам перевоплощения?

Фото на превью Полезные show / YouTube, Полезные show / YouTube
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