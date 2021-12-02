17 выходов в свет 2021 года, которые наверняка войдут в историю мировой моды

Известным людям по долгу службы то и дело приходится появляться перед камерами фотографов на ковровых дорожках, демонстрируя наряды от известных модных домов. Некоторые из таких выходов в свет попадают в историю. Так, к примеру, случилось с белым платьем Мэрилин Монро, которое стало культовым.

Нам в AdMe.ru неизвестно, станут ли образы из этой статьи такими же легендарными, но понятно точно: они в числе наиболее ярких за 2021 год. А одна из звезд умудрилась показать за последнее время сразу несколько нарядов, на которые любоваться можно очень долго. Об этом — в бонусе.

Дуа Липа на церемонии вручения Grammy

Образ Дуа Липы вошел в число самых ярких на церемонии вручения музыкальной премии Grammy. Певица появилась на публике в платье от Versace и украшениях BVLGARI. Этот наряд, по мнению модных обозревателей, был лучшим на мероприятии и просто обязан попасть в зал славы музыкальной моды. Кстати, в этот вечер девушка была удостоена премии за лучший вокальный поп-альбом.

Марион Котийяр на открытии Каннского фестиваля

В 2020 году Каннский фестиваль пришлось отменить в том виде, в котором все к нему привыкли. Может, поэтому в 2021-м на красной дорожке было так много ослепительных образов. К примеру, Марион Котийяр появилась в серебристом платье от Chanel. Ее образ был в числе лучших на кинофестивале этого года.

Леа Сейду на премьере фильма «Не время умирать»

На премьеру нового фильма про агента 007 Леа Сейду, которая вновь сыграла возлюбленную шпиона, надела изготовленное на заказ платье Louis Vuitton со сверкающей шифоновой накидкой и украшения Chopard.

Зендея на церемонии вручения премии «Оскар»

Зендея на церемонии вручения «Оскара» появилась в ярко-желтом платье, став одной из самых обсуждаемых персон на мероприятии. Платье, которое итальянский лейбл назвал Force de beaute — «сила красоты», было создано по индивидуальному заказу креативным директором Valentino. На изготовление наряда ушло 300 часов, и к нему прилагались бриллианты на сумму $ 6 млн. Яркий наряд вкупе с драгоценностями был способен ослепить любого, по мнению модных журналов.

Билли Айлиш на церемонии вручения Grammy

Появление Билли Айлиш на Grammy в 2021 году было одним из самых ожидаемых. Девушка была номинирована сразу на 4 статуэтки. Однако ее образ произвел не меньший фурор: певица вышла на красную ковровую дорожку в костюме от Gucci с вышитым изображением черного тигра. Отдельного внимания, по мнению модных изданий, заслуживает маникюр звезды: который раз Билли подбирает его в тон наряда.

Тимоти Шаламе на балу Met Gala

Для посещения бала Met Gala 2021 Тимоти Шаламе выбрал полностью белый ансамбль: атласный смокинг с черными лацканами, белой гольф и кеды Converse. По словам создателя этой одежды дизайнера Хайдера Акерманна, он вдохновлялся Америкой, ее сочетанием культур, музыки и спорта. Вся эта энергия отразилась, как говорит французский дизайнер, в костюме актера.

Лу Дуайон на открытии Каннского фестиваля

Актриса, певица и модель из Франции Лу Дуайон появилась на церемонии открытия Каннского кинофестиваля в золотом платье от Gucci с меховыми рукавами и с блестящем клатчем в форме человеческого сердца.

Кейт Миддлтон на премьере ленты «Не время умирать»

Кейт Миддлтон посетила британскую премьеру картины «Не время умирать» и, как пишут таблоиды, произвела фурор своим внешним видом. На красной ковровой дорожке герцогиня была одета в платье-накидку с золотыми блестками от Jenny Packham.

Реджина Кинг на церемонии вручения премии «Оскар»

62 000 пайеток, 3 900 кристаллов, 80 метров цепочной вышивки и 140 часов работы — так в цифрах можно описать платье, в котором Реджина Кинг появилась на церемонии вручения премии «Оскар». Неудивительно, что наряд вошел в число ярчайших образов на красной дорожке.

Николя Мори на открытии Каннского фестиваля

Наряд французского актера и режиссера Николя Мори модные журналы сразу включили в число лучших в этом году в Каннах. Особое внимание к себе привлекли ювелирные изделия, которые украшали уши и прическу мужчины.

Рианна на балу Met Gala

Рианне не впервой бывать на балу Met Gala, а потому она точно знает, что нужно надеть, чтобы быть в центре внимания. На этот раз певица появилась в объемном наряде от Balenciaga. Образ девушка дополнила трикотажной шапкой, украшенной кристаллами, эффектным бриллиантовым колье-чокером от BVLGARI и помадой сливового цвета.

Лашана Линч на премьере фильма «Не время умирать»

Актриса Лашана Линч, исполнившая роль спецагента в новом фильме о Джеймсе Бонде, своим нарядом на премьере картины отдала дань уважения своим ямайским корням. На платье от Vivienne Westwood была изображена колибри, являющаяся символом этого государства.

Иман на балу Met Gala

Образ модели Иман таблоиды назвали самым ослепительным на Met Gala 2021. Наряд состоит из золотого жаккардового корсета и расклешенных брюк, поверх которых модница надела огромный кринолиновый каркас. Он украшен слоями перьев, покрытых сусальным золотом. Завершает картину экстравагантный головной убор, задуманный как светящийся нимб.

Джене Айко на церемонии вручения Grammy

Американская певица Джене Айко появилась на красной дорожке Grammy в эффектном розовом тюлевом платье от Monsoori с украшениями из розового кварца Sydney Evan. Образ был включен модными журналами в список лучших на этом мероприятии.

Аманда Сейфрид на церемонии вручения премии «Оскар»

Когда-то надеть красное платье на такого же цвета дорожку считалось дурным тоном. Но времена меняются. 35-летняя актриса, впервые номинированная на «Оскар», выглядела элегантно в изготовленном на заказ алом бальном тюлевом платье без бретелек от Giorgio Armani Privé.

Аня Тейлор-Джой на церемонии вручения награды CFDA Fashion Awards

Аня Тейлор-Джой приковала к себе всеобщее внимание на красной дорожке церемонии вручения награды CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. Актриса сериала «Ход королевы» надела фиолетовое мини-платье Oscar de la Renta и шляпку Gigi Burris. Как пишет модная пресса, в образе девушки были настоящие винтажные флюиды.

Шэрон Стоун на фестивале в Каннах

Наряд Стоун пресса признала одним из самых ярких в Каннах. На Шэрон было синее тюлевое платье от Dolce & Gabbana, украшенное десятками цветов. «Это то, из чего сделаны мечты», — подписала она свою фотографию с красной ковровой дорожки.

Бонус: образы Леди Гага на премьере ленты «Дом Gucci»

Образами Леди Гага на премьерах фильма «Дом Gucci», в котором она сыграла главную роль, можно любоваться вечно. На показ в Лондоне она пришла в воздушном фиолетовом платье от Gucci, дополнив его колготами в сетку и обувью на высокой платформе. На миланскую премьеру эпатажная знаменитость надела нестандартное платье от Versace с красным корсетом и разрезом на ноге, а также красные туфли на шпильке и украшения Tiffany & Co. 16 ноября суперзвезда выглядела потрясающе в изготовленном на заказ черном бархатном платье Giorgio Armani с завязками на шее и бантом из тюля.