17 вещей с изюминкой, на которые не жалко спустить ползарплаты

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В число лучших изобретений 2020 года входит маникюр на заказ. Все просто: загружаете фото своих ногтей на сайт компании, и вам присылают готовые наклейки из геля-лака. Достаточно приклеить их и придать им форму. Не нужно даже ждать высыхания. Но возникает вопрос, действительно ли полезно такое изобретение женщинам, которые приходят на маникюр пообщаться и отвлечься от домашних хлопот.

Редакция AdMe.ru обнаружила на интернет-просторах вещи, которые на первый взгляд тоже кажутся странными. Но потом идея обзавестись ими становится заманчивой. А вот о том, насколько полезны предметы из бонуса, оставляем судить вам.

«Термометр моего дяди подсказывает, что вам надевать на улицу: девушка меняет одежду вплоть до бикини»

«Сыну в детсаду вручили бизнес-паспорт, и на выходных мы рванем в паспортное сафари. Теперь, приходя в ресторан и магазин, ребенок просит дать ему визитку или поставить штамп»

«Сотрудники делают отметку в его паспорте. Это учит малыша дружелюбному общению с людьми и помогает лучше узнать наши любимые места».

«Микроволновая печь в моем офисе представляет собой выдвижной ящик»

«Мои подставки под чашку — это крошечные поддоны»

«Сделал подставку для смартфона, чтобы превратить его в уютный камин»

Такая милая ваза от дизайнера Маркантонио покоряет с первого взгляда

«Мое устройство для варки яиц. Если его положить в емкость одновременно с яйцами, оно покажет степень их готовности»

«Таймер для яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую».

«На моей флешке есть индикатор, который показывает, сколько памяти занято»

Эта подставка для столовых приборов или зубных щеток сливает скапливающуюся в ней воду прямо в раковину

Это карандаш для членов суда — с ластиком в форме молотка

«На моей скакалке есть счетчик, позволяющий следить за тем, сколько прыжков я сделала»

Это нужно всем, у кого есть любимая девушка или жена

«Футболка, которую я купил, была сжата в идеальный куб»

Стекло, показывающее все в пикселях

«Не ожидала, что мне дадут кредитную карту, поэтому в шутку выбрала такой глуповатый дизайн. Мне 37 лет»

Этот автомобиль оснащен обогревателями дворников, которые растапливают лед на ветровом стекле

«На годовщину отношений с девушкой я хотел сделать что-нибудь особенное. Записал с помощью микрофона фразу „Я люблю тебя“ и нанес рисунок аудиоволн на кулон, который выточил сам»

«А любимая ушла от меня. Такова жизнь».

Бонус № 1: кровать, которая представляет собой и лабиринт, и уютное местечко для кошки

Бонус № 2: «Я изобрела родителя, который гордится мной. Он берет с меня 25 центов за похлопывание по плечу»

Какие вещи или приспособления по-настоящему упростили вашу жизнь или работу? А в каком случае, по-вашему, дизайнеры слегка перемудрили?