17 любопытных штуковин, о предназначении которых так просто не догадаешься

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Бывало ли с вами такое: разбираете хлам в доме или гуляете по улице и вдруг находите вещь, о назначении которой можно лишь догадываться? Герои нашей статьи как раз попали в такую ситуацию. Им так захотелось выяснить, что же такое они обнаружили, что они решили обратиться за помощью к людям по всему миру.

AdMe.ru узнал, что в интернете есть целые сообщества, которые помогают определить назначение непонятных вещей. Только посмотрите, с какими странными предметами сталкивались люди в своей жизни.

17. «Для чего нужны эти палочки?»

Ответ: Это сликер (полировщик) для обработки торца кожи. Вот что рассказала об этом предмете пользовательница Pikabu: «Из-за него у меня была неловкая ситуация на почте. Обычно, когда забираю посылку, щупаю, что же там пришло. Взяла сверток, пощупала, и такая: „Ага, вспомнила, что заказывала!“ На выдаче посылок сидел парнишка, и он так мерзко ухмыльнулся. Наверное, тоже пощупал».

16. «Нашел эту штуку, когда продавал недвижимость. У механизма есть цифры от 1 до 31, и он вращается, если крутить заостренный конец»

Ответ: Это тахометр. Он нужен для измерения частоты вращения различных деталей, например для частоты вращения двигателя.

15. «Нашел это в старой телефонной будке, у него есть выключатель. Подумал, что это какой-то странный нагреватель»

Ответ: Это часть специального вентилятора для телефонных будок.

14. «Обнаружил это в комиссионном магазине. Когда дергаешь за ручку, внутри что-то заводится»

Ответ: Это таймер автоспуска для фотоаппарата на тот случай, когда некому нажать на кнопку, чтобы вас сфотографировать. Его нужно вставить в специальное отверстие в камере и завести.

13. «На стене в старом доме висит вот такая штуковина. Для чего она?»

Ответ: Это устройство для измельчения льда.

12. «Инструмент достался мне от дедушки, и я понятия не имею, что это»

Ответ: Это ручные тиски, они используются при ремонте ювелирных украшений или часов.

11. «Рукоятка сгибается, а внизу есть что-то вроде открывалки для бутылок. Кто-нибудь знает, для чего это?»

Ответ: Это ножницы для нарезания зелени и трав.

10. «Нашел в подвале. Сделано из очень твердой кожи»

Ответ: Это кожаный ремень, который помогает проталкивать иглу сквозь жесткий материал. Здесь можно посмотреть, как он надевается.

9. «Нашел в доме своей бабушки маленький контейнер с ложечкой»

Ответ: Это миниатюрная солонка.

8. «Я переехал в дом, в котором есть бар. С каждой его стороны есть 2 вот такие штуки, висят рядом с открывалками для бутылок. Что это может быть?»

Ответ: Это зажим для барных полотенец. Полотенце нужно просунуть между чашечками, а кольцо продвинуть вниз, чтобы они прижались друг к другу.

7. «Нашли эту маленькую медную коробку несколько лет назад. До сих пор не имеем понятия, что это»

Ответ: Это портативная пепельница. На крышке есть специальная опора, чтобы класть туда сигарету.

6. «Эта штука легкая. Даже не представляю, для чего она»

Ответ: Это разновидность гуиро (güira) — латиноамериканского музыкального инструмента. Музыкант, который играет на гуиро, проводит по нему специальным скребком и извлекает характерный стрекочущий звук. Посмотреть, как на нем играют, можно здесь.

5. «Подскажите, что это?»

Ответ: Это ножницы для подрезания свечных фитилей.

4. «Только что нашел эту штуку. Можно сделать так, чтобы металлические чашечки не касались друг друга»

Ответ: Это приспособление для аккуратного разбивания яиц. Как им пользоваться, можно посмотреть здесь.

3. «Что это за идеально ровные круги на пляже?»

Ответ: Эти следы остались от оборудования для исследования численности моллюсков. Вот как оно выглядит. Специалисты подсчитывают количество моллюсков в районах замера и узнают их среднее число на всем пляже.

2. «Отдыхаю сейчас в Англии. Нашел эту вещь в кухонном шкафу»

Ответ: Это винтажная ручная соковыжималка для цитрусовых. Фрукты нужно давить о закругленный конец, сок при этом будет стекать по желобкам.

1. «Когда тянешь за кольцо, появляется 4 шипа. Что это может быть?»

Ответ: Это довольно редкий предмет конца XIX века, который не дает украсть часы из кармана. Один конец желудя прикрепляется к часам, а другой — к внутренней части кармана. Если вор потянет за кольцо, чтобы украсть часы, шипы вопьются ему в пальцы.

О предназначении скольких предметов вы знали и без подсказки?