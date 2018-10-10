17 упрощающих жизнь приспособлений, о существовании которых мы даже не догадывались

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Испокон веков люди старались облегчить свою жизнь, изобретая новые инструменты и приспособления. Со временем те становились все совершеннее и функциональнее. А сейчас прогресс достиг такого уровня, что появились просто фантастические вещи, например: уничтожитель надутых шаров, лазерный стиратель напечатанного текста и портативный лифт.

AdMe.ru нашел 17 уникальных инструментов, которые существенно упрощают жизнь человеку, и самое забавное, что о многих из них мы даже не слышали.

1. Соковыжималка для одной дольки лимона

2. Ролик для нарезки пончиков

3. Когда нужно приготовить шашлык на сотню человек

4. Лопатка, которой удобно захватывать кусочки пиццы

5. Лазерный стиратель текста

6. Инструмент для точной разметки отверстий в плитке

7. Моечная машина для заборов

8. Перекапывать огород еще никогда не было так просто

9. Аппарат по уничтожению конструкций из надувных шаров

10. Доска для нарезки огурцов тонкими пластами

11. Аппарат, который из куска теста формирует булочки

12. Лазерное устройство для удаления ржавчины

13. Старинная точилка для лезвия

14. Огнетушитель-дробовик

15. Аппарат, который складывает листы А4 в конверты, запечатывает их и заклеивает

16. Механизм для легкой и быстрой разгрузки пикапа

17. Портативный лифт