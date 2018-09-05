17 уморительных заставок для рабочего стола, которые могли придумать только гении
Просто удивительно, насколько безграничен полет фантазии некоторых людей! Даже такая мелочь, как заставка рабочего стола, может превратиться в шедевр.
Устали от будничных цветочков и пейзажей на экране компьютера? AdMe.ru собрал для вас 17 креативных заставок, которые позабавят вас и вдохновят попробовать что-нибудь новенькое. Наслаждайтесь!
Организация 90-го уровня
Минимализм
Печенье этому гению!
Тайлер Дерден знает, что действительно важно
Трехочковый!
Internet Explorer наводит ужас
Что такого может быть в этой папке?
Лучшее применение двух экранов
Хотя нет, вот еще одна идея
А вот как можно составить 4 монитора
Этот парень невероятен!
Просто сижу и наслаждаюсь видом из окна...
Пришло время сделать выбор, мистер Андерсон
Отличная идея для любителей футбола
Просто оставлю это здесь
Бедный, бедный Internet Explorer...
А как выглядит ваш рабочий стол? Делитесь фотографиями в комментариях!
Фото на превью Wertson / reddit