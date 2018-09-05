17 уморительных заставок для рабочего стола, которые могли придумать только гении

Просто удивительно, насколько безграничен полет фантазии некоторых людей! Даже такая мелочь, как заставка рабочего стола, может превратиться в шедевр.

Устали от будничных цветочков и пейзажей на экране компьютера? AdMe.ru собрал для вас 17 креативных заставок, которые позабавят вас и вдохновят попробовать что-нибудь новенькое. Наслаждайтесь!

Организация 90-го уровня

Минимализм

Печенье этому гению!

Тайлер Дерден знает, что действительно важно

Трехочковый!

Internet Explorer наводит ужас

Что такого может быть в этой папке?

Лучшее применение двух экранов

Хотя нет, вот еще одна идея

А вот как можно составить 4 монитора

Этот парень невероятен!

Просто сижу и наслаждаюсь видом из окна...

Пришло время сделать выбор, мистер Андерсон

Отличная идея для любителей футбола

Просто оставлю это здесь

Бедный, бедный Internet Explorer...

А как выглядит ваш рабочий стол? Делитесь фотографиями в комментариях!

Фото на превью Wertson / reddit

27 На склад!
14 Комментарии

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