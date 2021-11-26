17 умопомрачительных нарядов, которые в реальной жизни выглядят совсем не так, как на подиуме
Кажется, что вещи с модных показов подходят только юным манекенщицам с длинными ногами и точеной фигурой. Однако известные женщины доказывают нам обратное: выглядеть роскошно в таких костюмах и платьях можно вне зависимости от фигуры и возраста.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, кому брендовые наряды идут больше: профессиональным моделям или актрисам и певицам.
Jean Paul Gaultier — Кристина Агилера
Alexander McQueen — Розамунд Пайк
Fendi — Кристина Риччи
Loewe — Зендея
Erdem — Кирстен Данст
Marco de Vincenzo — Эмилия Кларк
Rick Owens — Гвендолин Кристи
Marc Jacobs — Кэтрин О’Хара
Oscar de la Renta — Энн Хэтэуэй
Dries Van Noten — Флоренс Пью
Chanel — Марго Робби
Alberta Ferretti — Ева Лонгория
Balmain — Ким Кардашьян
Alexander McQueen — Камила Кабельо
Alberta Ferretti — Шэрон Стоун
Valentino — Кэти Перри
Givenchy — Рианна
А на ваш взгляд, на ком эти роскошные платья и костюмы смотрятся лучше всего?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Neil Warner / White Label / East News
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