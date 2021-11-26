17 умопомрачительных нарядов, которые в реальной жизни выглядят совсем не так, как на подиуме

Кажется, что вещи с модных показов подходят только юным манекенщицам с длинными ногами и точеной фигурой. Однако известные женщины доказывают нам обратное: выглядеть роскошно в таких костюмах и платьях можно вне зависимости от фигуры и возраста.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, кому брендовые наряды идут больше: профессиональным моделям или актрисам и певицам.

Jean Paul Gaultier — Кристина Агилера

Alexander McQueen — Розамунд Пайк

Fendi — Кристина Риччи

Loewe — Зендея

Erdem — Кирстен Данст

Marco de Vincenzo — Эмилия Кларк

Rick Owens — Гвендолин Кристи

Marc Jacobs — Кэтрин О’Хара

Oscar de la Renta — Энн Хэтэуэй

Dries Van Noten — Флоренс Пью

Chanel — Марго Робби

Alberta Ferretti — Ева Лонгория

Balmain — Ким Кардашьян

Alexander McQueen — Камила Кабельо

Alberta Ferretti — Шэрон Стоун

Valentino — Кэти Перри

Givenchy — Рианна