17 творений дизайнеров, которые не в курсе, что у воображения есть границы

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Люди, которых не устраивает привычный вид вещей, становятся дизайнерами, и у некоторых получается так лихо, что окружающие только диву даются. Гляньте только на этот хлебушек с «кубиками», ледяную тарелку и специи в виде взрывчатки — ну разве не круть?

AdMe.ru не устает перекапывать интернет в поисках всего самого поразительного и восхитительного, и вот вам новая подборка крутых штук от людей с беспредельной фантазией.

1. Хлебушек

2. Шезлонг, встроенный прямо в пляжный помост

3. Тарелка изо льда мгновенно удаляет лишний жир из соуса

4. Питьевая вода из Австралии

«Жидкая смерть. Убивает твою жажду».

5. Стоянка для велосипедов возле офиса дантиста

6. Печеньки для ковыряния в «Нутелле»

7. Двусторонняя солонка-перечница

8. Упаковка с острым соусом выглядит как взрывчатка

9. Вывеска ресторана под названием Hide («Укрытие») — наполовину тень

10. Рядом с кнопкой включения светофора на перекрестке есть схема для слепых, показывающая количество полос и направление движения на дороге

11. Скамейка в форме книги

12. Стикеры-закладки, создающие собственный сюжет

13. Ножницы, которыми удобно резать картон и пластик

14. Обложка на паспорт, на которой можно вышить места, где вы побывали

15. Пивная этикетка от дизайнера-провокатора

«До». «После».

16. Дзен-пазл, где все детали одного цвета

17. Когда очень любишь спорт

Бонус: сделать мир прекраснее может каждый

Какая из этих штуковин заставила бы вас воскликнуть «Дайте две!»?