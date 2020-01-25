17 таинственных находок, предназначение которых поставило их владельцев в тупик

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Технологии сейчас развиваются настолько быстро, что даже созданные 3–4 года назад устройства успели безнадежно устареть. Что уж говорить о бытовых предметах прошлого века — неподготовленный человек даже не поймет, что перед ним и как это использовать. Но если вы все-таки нашли какую-нибудь загадочную штуковину и не знаете, для чего она нужна, — просто сфотографируйте ее и спросите у людей в интернете. Именно так и поступили герои нашей статьи.

AdMe.ru решил, что настало время для очередной подборки таинственных вещей, которые люди находили у себя в домах и на улице.

«Только что купил дом. Нашел эту штуку на стене подвала. Для чего она?»

Ответ: Это винтажная пожарная сигнализация.

«Купил эту вещицу на прошлых выходных за $ 2. Лезвия стальные, и они не сходятся друг с другом»

Ответ: Это часть струга — столярного инструмента, который используют для обработки вогнутых поверхностей.

«Когда поворачиваешь ручку, тарелочка немного поднимается, а затем опускается. Что это такое?»

Ответ: Это прибор Касагранде, он нужен для определения предела текучести глинистых грунтов.

«Я остановился в отеле и заметил, что часть одной из полок в моем номере металлическая. Для чего это нужно?»

Ответ: Это место, куда вы можете бросать ключи, не повредив деревянную часть полки.

«Увидели вот такой кран в Лондоне. Для чего нужна штука посередине?»

Ответ: Это винтажный дозатор жидкого мыла.

«Увидел в комиссионном магазине. Я знаю только, что эта штуковина нужна на кухне»

Ответ: Это роликовый резак для кондитерских изделий.

«Нашел это, когда продавал недвижимость»

Ответ: Это старинные часы без циферблата.

«Что это за ложка такая? У нее наверняка есть специальное название»

Ответ: Это «правильная» ложка для крем-супа.

«Что это за деревянная коробка, которая напоминает телефон? Купил в Великобритании, продавец не знал, что это»

Ответ: Это примитивное огниво (устройство для разведения открытого огня, широко использовалось до изобретения спичек).

«Я сняла жилье на Airbnb, а тут перед дверью висят вот такие штуки. Думала, они для велосипеда»

Ответ: Это стойки для каяка или доски для серфинга.

«Увидел вот такой оригинальный чемоданчик в аэропорту»

Ответ: Это футляр для шляпы.

«Штука сверху похожа на булавку, но я понятия не имею, для чего нужны те, что снизу»

Ответ: Это булавки для воротничка рубашки.

«Сижу в ресторане в Токио, принесли вот такую вилку. Для чего она?»

Ответ: Это вилка, которой нужно снимать кусочки шашлыка с шампуров.

«Есть идеи, что это может быть?»

Ответ: Это чашка для минеральной воды, которой славятся Карловы Вары.

«Купили в антикварном магазине за $ 1. Эта штука сделана из дерева, похожа на матрешку, но внутри у нее спираль»

Ответ: Это штопальное яйцо, в котором можно хранить нитки.

«Обнаружил ложку с фильтром на одном конце и с мундштуком на другом. Как думаете, для чего она?»

Ответ: Это бомбилья — трубочка, через которую пьют па­ра­гвай­ский чай мате.

«Для чего нужны эти столбы с цепями? Увидел их рядом с тропинкой в парке»

Ответ: Видимо, в парке водятся медведи, которые роются в мусорных баках и похищают их. Это устройство предотвращает кражу баков, но, кажется, в этот раз оно не помогло.

О предназначении каких предметов из списка вы знали и без подсказки?