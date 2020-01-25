17 таинственных находок, предназначение которых поставило их владельцев в тупик
Технологии сейчас развиваются настолько быстро, что даже созданные 3–4 года назад устройства успели безнадежно устареть. Что уж говорить о бытовых предметах прошлого века — неподготовленный человек даже не поймет, что перед ним и как это использовать. Но если вы все-таки нашли какую-нибудь загадочную штуковину и не знаете, для чего она нужна, — просто сфотографируйте ее и спросите у людей в интернете. Именно так и поступили герои нашей статьи.
AdMe.ru решил, что настало время для очередной подборки таинственных вещей, которые люди находили у себя в домах и на улице.
«Только что купил дом. Нашел эту штуку на стене подвала. Для чего она?»
Ответ: Это винтажная пожарная сигнализация.
«Купил эту вещицу на прошлых выходных за $ 2. Лезвия стальные, и они не сходятся друг с другом»
Ответ: Это часть струга — столярного инструмента, который используют для обработки вогнутых поверхностей.
«Когда поворачиваешь ручку, тарелочка немного поднимается, а затем опускается. Что это такое?»
Ответ: Это прибор Касагранде, он нужен для определения предела текучести глинистых грунтов.
«Я остановился в отеле и заметил, что часть одной из полок в моем номере металлическая. Для чего это нужно?»
Ответ: Это место, куда вы можете бросать ключи, не повредив деревянную часть полки.
«Увидели вот такой кран в Лондоне. Для чего нужна штука посередине?»
Ответ: Это винтажный дозатор жидкого мыла.
«Увидел в комиссионном магазине. Я знаю только, что эта штуковина нужна на кухне»
Ответ: Это роликовый резак для кондитерских изделий.
«Нашел это, когда продавал недвижимость»
Ответ: Это старинные часы без циферблата.
«Что это за ложка такая? У нее наверняка есть специальное название»
Ответ: Это «правильная» ложка для крем-супа.
«Что это за деревянная коробка, которая напоминает телефон? Купил в Великобритании, продавец не знал, что это»
Ответ: Это примитивное огниво (устройство для разведения открытого огня, широко использовалось до изобретения спичек).
«Я сняла жилье на Airbnb, а тут перед дверью висят вот такие штуки. Думала, они для велосипеда»
Ответ: Это стойки для каяка или доски для серфинга.
«Увидел вот такой оригинальный чемоданчик в аэропорту»
Ответ: Это футляр для шляпы.
«Штука сверху похожа на булавку, но я понятия не имею, для чего нужны те, что снизу»
Ответ: Это булавки для воротничка рубашки.
«Сижу в ресторане в Токио, принесли вот такую вилку. Для чего она?»
Ответ: Это вилка, которой нужно снимать кусочки шашлыка с шампуров.
«Есть идеи, что это может быть?»
Ответ: Это чашка для минеральной воды, которой славятся Карловы Вары.
«Купили в антикварном магазине за $ 1. Эта штука сделана из дерева, похожа на матрешку, но внутри у нее спираль»
Ответ: Это штопальное яйцо, в котором можно хранить нитки.
«Обнаружил ложку с фильтром на одном конце и с мундштуком на другом. Как думаете, для чего она?»
Ответ: Это бомбилья — трубочка, через которую пьют парагвайский чай мате.
«Для чего нужны эти столбы с цепями? Увидел их рядом с тропинкой в парке»
Ответ: Видимо, в парке водятся медведи, которые роются в мусорных баках и похищают их. Это устройство предотвращает кражу баков, но, кажется, в этот раз оно не помогло.
О предназначении каких предметов из списка вы знали и без подсказки?
Фото на превью emma-witch / Reddit