17 строений, у которых есть неповторимая изюминка на зависть всем вокруг
Современная архитектура создается, чтобы удивлять. В наши дни ни один стиль не доминирует, ведь мастера работают в десятке различных направлений. И иногда, поворачивая голову на улице, можешь наткнуться на такое, чему позавидует даже обладатель самого живого воображения.
Мы в AdMe.ru думаем, что нужно теперь почаще смотреть по сторонам на прогулке, ведь за каждым углом может скрываться настоящее чудо.
Лестница в музее современного искусства в Чикаго, в которой каждый видит что-то свое
- Красиво, конечно, но вызывает у меня безумную тревожность. © apartmentfires / Reddit
- Я подумал, что это больше похоже на утюг со странными вентиляционными отверстиями. © Izzoh / Reddit
«Скамейки в местной библиотеке сделаны в виде книг»
«Просто фотография самого призрачного здания в Нью-Йорке»
- А у них правда постоянно лежит логотип «Охотников за привидениями» на тротуаре перед пожарной частью? © Mr_Evil_Dr_Porkchop / Reddit
«В моем университете построили новое здание вокруг существующего, превратив внешнюю часть во внутреннюю»
Дом в форме буквы А посреди озера
- Это что, человек из камня в воде на заднем плане? © Scooterforsale / Reddit
«Здание моего университета в Сингапуре»
«Парень, с которым я была на свидании, не понял, почему кто-то может захотеть вломиться в здание только для того, чтобы сделать фото»
Бетонный барьер на железнодорожном вокзале в Мальмё (Швеция) сделан в виде поезда
Кирпичи на асфальте специально покрашены в серый цвет, чтобы в композиции с кустами создавать рисунок
- А я сначала подумал, что это просто тень. © Shehan113 / Reddit
Гаргулья — Дарт Вейдер на Национальном соборе в Вашингтоне
Фото, на котором мотивы Азии и Европы сливаются воедино
Аэропорт в Сингапуре выглядит как оранжерея
Словно идешь по деревне Санта-Клауса, только в Канаде
Это просто колоритный гастроном в Джорджтауне
- Почему это похоже на то, что я бы построил из конструктора Lego в свои 6 лет? © _Auxilium_ / Reddit
Мост в Санкт-Петербурге
- Теперь я хочу поехать в Санкт-Петербург еще больше. © EvilMonkey_86 / Reddit
Живая стена во Франции. Как будто будущее уже здесь
- Уже представляю себе садовников, свисающих с крыши, чтобы подрезать кусты. © userfromouterspace / Reddit
Когда очень хотелось построить новое, но сохранить старое
- Старая колокольня церкви Сен-Совёр была сохранена и включена в новый проект больницы. © grannyboomer / Reddit
А вы встречали что-то оригинальное в архитектуре? Остались фотокарточки?
Фото на превью tenant1313 / Reddit
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