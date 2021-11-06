17 строений, у которых есть неповторимая изюминка на зависть всем вокруг

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Современная архитектура создается, чтобы удивлять. В наши дни ни один стиль не доминирует, ведь мастера работают в десятке различных направлений. И иногда, поворачивая голову на улице, можешь наткнуться на такое, чему позавидует даже обладатель самого живого воображения.

Мы в AdMe.ru думаем, что нужно теперь почаще смотреть по сторонам на прогулке, ведь за каждым углом может скрываться настоящее чудо.

Лестница в музее современного искусства в Чикаго, в которой каждый видит что-то свое

Красиво, конечно, но вызывает у меня безумную тревожность. © apartmentfires / Reddit

Я подумал, что это больше похоже на утюг со странными вентиляционными отверстиями. © Izzoh / Reddit

«Скамейки в местной библиотеке сделаны в виде книг»

«Просто фотография самого призрачного здания в Нью-Йорке»

А у них правда постоянно лежит логотип «Охотников за привидениями» на тротуаре перед пожарной частью? © Mr_Evil_Dr_Porkchop / Reddit

«В моем университете построили новое здание вокруг существующего, превратив внешнюю часть во внутреннюю»

Дом в форме буквы А посреди озера

Это что, человек из камня в воде на заднем плане? © Scooterforsale / Reddit

«Здание моего университета в Сингапуре»

«Парень, с которым я была на свидании, не понял, почему кто-то может захотеть вломиться в здание только для того, чтобы сделать фото»

Бетонный барьер на железнодорожном вокзале в Мальмё (Швеция) сделан в виде поезда

Кирпичи на асфальте специально покрашены в серый цвет, чтобы в композиции с кустами создавать рисунок

А я сначала подумал, что это просто тень. © Shehan113 / Reddit

Гаргулья — Дарт Вейдер на Национальном соборе в Вашингтоне

Фото, на котором мотивы Азии и Европы сливаются воедино

Аэропорт в Сингапуре выглядит как оранжерея

Словно идешь по деревне Санта-Клауса, только в Канаде

Это просто колоритный гастроном в Джорджтауне

Почему это похоже на то, что я бы построил из конструктора Lego в свои 6 лет? © _Auxilium_ / Reddit

Мост в Санкт-Петербурге

Теперь я хочу поехать в Санкт-Петербург еще больше. © EvilMonkey_86 / Reddit

Живая стена во Франции. Как будто будущее уже здесь

Уже представляю себе садовников, свисающих с крыши, чтобы подрезать кусты. © userfromouterspace / Reddit

Когда очень хотелось построить новое, но сохранить старое

Старая колокольня церкви Сен-Совёр была сохранена и включена в новый проект больницы. © grannyboomer / Reddit