17 способов преобразить интерьер с помощью самоклеящейся пленки

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Хотите преобразить надоевший дизайн гостиной или дать новую жизнь старенькому бабушкиному комоду? Сделать это своими руками и без особых затрат поможет обычная самоклеящаяся пленка. AdMe.ru собрал замечательные идеи использования самоклейки, которая освежит интерьер вашего дома и придаст ему особую привлекательность.

Оригинальная идея для выдвижных ящиков

Самоклейка добавит оригинальности вашим шкафчикам.

Подставка для мисок домашних животных

Если у вас есть домашний любимец-неряха, такой способ оформить отведенное под еду пространство окажется как нельзя кстати.

Новый дизайн для светильника

Здесь расскажут, как обновить и декорировать старый плафон.

Лестница

Традиционная краска отходит на второй план, когда появляется пленка, с помощью которой можно обновить лестницу.

Узорчатое стекло

Такой вот непрозрачный оригинальный узор на стекле можно сделать из самоклеящейся пленки.

Вазоны для цветов

Новенькие горшочки для цветов можно создать своими руками из подручных материалов.

Декорированные полки

Добавить оригинальности полкам вы можете, использовав самоклейку как покрытие.

Новое покрытие пола

Легкий и бюджетный способ освежить пол в ванной комнате при помощи самоклейки.

Декорирование стен

А здесь расскажут, как обновить и освежить интерьер прихожей.

Доска для творчества

Устали отмывать фломастеры со стен? Эта идея будет полезна каждому, у кого есть творческие дети.

Шеврон на стенах

Если хочется преобразить обыденные скучные стены, не прибегая к их покраске, вас обязательно выручит самоклеящаяся пленка.

Настенный календарь

Если хотите иметь настенный календарь, где можно делать заметки, воспользуйтесь следующими советами.

Необычные картины

Скажите «да» полету фантазии и создайте собственную оригинальную картинку. Инструкции прилагаются.

Кухонная плитка

Самоклейка легко заменит кафельную плитку на вашей кухне. Простой бюджетный способ описан тут.

Оригинальный холодильник

Простые полоски самоклейки — и ваш уникальных холодильник готов украсить собой любую кухню.

Поверхность столика

Изысканно подобранная пленка сделает столик стильным и подходящим к вашему интерьеру.

Журнальный столик

Смастерить подобный столик вам помогут дельные советы. Придумайте свой собственный эскиз и удивите гостей.