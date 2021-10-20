17 сногсшибательных нарядов с подиума, в которых звезды и модели выглядят совершенно по-разному
Не вся одежда, которую показывают на подиумах, хорошо смотрится в жизни. Но некоторых знаменитостей, даже не обладающих модельной фигурой, это не смущает. Надевая платья известных модельеров, они вносят в образ нечто свое и часто делают его еще эффектнее.
Мы в AdMe.ru решили сравнить моделей и знаменитостей в одинаковых платьях, чтобы понять, кому эти наряды больше идут. Но задача оказалась сложнее, чем нам представлялось, ведь все героини статьи хороши по-своему. Попытайтесь и вы сделать свой выбор, а потом расскажите о нем нам.
Джиджи Хадид на показе Versace — Серена Уильямс
Показ Marchesa — Блейк Лайвли
Показ Christian Siriano — Леди Гага
Показ Chanel — Кристен Стюарт
Показ Balmain — Кайли Дженнер
Показ Etro — Хэлли Берри
Показ Chanel — Лили-Роуз Депп
Показ Proenza Schouler — Мэгги Джилленхол
Показ Prabal Gurung — Приянка Чопра
Показ Oscar de la Renta — Лора Дерн
Показ Richard Quinn — Карди Би
Показ Iris van Herpen — Джоуи Кинг
Модель Givenchy — Кейт Бланшетт
Показ Rebecca Minkoff — Лина Данэм
Показ Louis Vuitton — Синтия Эриво
Показ Chanel — Ребекка Фергюсон
Показ Dolce & Gabbana — Дженнифер Лопес
А какой наряд, показанный на красной дорожке, вы сами надели бы с удовольствием?
Фото на превью East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
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