17 сногсшибательных нарядов с подиума, в которых звезды и модели выглядят совершенно по-разному

Не вся одежда, которую показывают на подиумах, хорошо смотрится в жизни. Но некоторых знаменитостей, даже не обладающих модельной фигурой, это не смущает. Надевая платья известных модельеров, они вносят в образ нечто свое и часто делают его еще эффектнее.

Мы в AdMe.ru решили сравнить моделей и знаменитостей в одинаковых платьях, чтобы понять, кому эти наряды больше идут. Но задача оказалась сложнее, чем нам представлялось, ведь все героини статьи хороши по-своему. Попытайтесь и вы сделать свой выбор, а потом расскажите о нем нам.

Джиджи Хадид на показе Versace — Серена Уильямс

Показ Marchesa — Блейк Лайвли

Показ Christian Siriano — Леди Гага

Показ Chanel — Кристен Стюарт

Показ Balmain — Кайли Дженнер

Показ Etro — Хэлли Берри

Показ Chanel — Лили-Роуз Депп

Показ Proenza Schouler — Мэгги Джилленхол

Показ Prabal Gurung — Приянка Чопра

Показ Oscar de la Renta — Лора Дерн

Показ Richard Quinn — Карди Би

Показ Iris van Herpen — Джоуи Кинг

Модель Givenchy — Кейт Бланшетт

Показ Rebecca Minkoff — Лина Данэм

Показ Louis Vuitton — Синтия Эриво

Показ Chanel — Ребекка Фергюсон

Показ Dolce & Gabbana — Дженнифер Лопес