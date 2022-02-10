17 смелых девушек, которые считают, что истинная красота — в глазах смотрящего, а не в кричащем макияже

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Натуральная красота ценится все больше. Конечно, грамотным макияжем можно подчеркнуть достоинства и скрыть несовершенства кожи, однако естественность завораживает не меньше, чем мастерски подведенные глаза и губы.

Мы в AdMe.ru не могли налюбоваться девушками, которые не боятся показать себя всему миру без тонального средства и укладки. Они и без этого изящны и женственны.

«Чаще выходите на улицу без макияжа»

Я прилип к экрану, рассматривая вас! © Nicola_Tesla10 / Reddit

«У меня все натуральное»

Фото сразу после пробуждения

«Растрепанная и без косметики»

Натуральная красота

Селфи без макияжа

Ни грамма косметики

Потрясающие глаза, красивое лицо. Макияж не нужен! © ChilliWonka / Imgur

«Хорошо ли я выгляжу?»

Эти зеленовато-голубые глаза, веснушки и милая улыбка меня потрясли! Ты великолепна! © mightthrowawayidk / Reddit

Прекрасная и естественная

«Не красилась со школы, и мне это не нужно»

Да, вы от природы красивая! © Ally699669 / Reddit

«Я только что проснулась и сфотографировалась»

«Чаще стала ходить вот так, потому что лень краситься»

«Я думаю, что выгляжу лучше без макияжа»

«Чувствую себя милой»

«Просто хотела похвастаться, что моя кожа в последнее время сияет»

Такие красивые глаза, фантастическая улыбка и роскошные волосы! И кожа правда сияет. Ты выглядишь сногсшибательно! © ****an1 / Reddit

«Чувствую себя свежо! Я словно сияю»

Когда естественность к лицу