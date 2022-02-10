17 смелых девушек, которые считают, что истинная красота — в глазах смотрящего, а не в кричащем макияже
Натуральная красота ценится все больше. Конечно, грамотным макияжем можно подчеркнуть достоинства и скрыть несовершенства кожи, однако естественность завораживает не меньше, чем мастерски подведенные глаза и губы.
Мы в AdMe.ru не могли налюбоваться девушками, которые не боятся показать себя всему миру без тонального средства и укладки. Они и без этого изящны и женственны.
«Чаще выходите на улицу без макияжа»
- Я прилип к экрану, рассматривая вас! © Nicola_Tesla10 / Reddit
«У меня все натуральное»
Фото сразу после пробуждения
«Растрепанная и без косметики»
Натуральная красота
Селфи без макияжа
Ни грамма косметики
- Потрясающие глаза, красивое лицо. Макияж не нужен! © ChilliWonka / Imgur
«Хорошо ли я выгляжу?»
- Эти зеленовато-голубые глаза, веснушки и милая улыбка меня потрясли! Ты великолепна! © mightthrowawayidk / Reddit
Прекрасная и естественная
«Не красилась со школы, и мне это не нужно»
- Да, вы от природы красивая! © Ally699669 / Reddit
«Я только что проснулась и сфотографировалась»
- Ты всегда такая милая? © Smart***Logan / Reddit
«Чаще стала ходить вот так, потому что лень краситься»
«Я думаю, что выгляжу лучше без макияжа»
«Чувствую себя милой»
«Просто хотела похвастаться, что моя кожа в последнее время сияет»
- Такие красивые глаза, фантастическая улыбка и роскошные волосы! И кожа правда сияет. Ты выглядишь сногсшибательно! © ****an1 / Reddit
«Чувствую себя свежо! Я словно сияю»
- Боже, ты прекрасна! © Bullfist / Reddit
Когда естественность к лицу
А как вы относитесь к макияжу? Любите использовать косметику или вам по душе естественность?
Фото на превью PrincessxBoom / Reddit
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