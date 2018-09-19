17 скамеек, дизайнерам которых нужно аплодировать стоя
Скамейки могут быть не только для сидения, но и для красоты. Мимо такого городского чуда просто невозможно пройти. Поэтому дизайнерские лавочки частенько попадают в кадр прохожих и становятся настоящей достопримечательностью.
AdMe.ru впечатлился творческим потенциалом, скрытым в этой, казалось бы, скучной уличной мебели и спешит поделиться с вами открытиями.
Скамейка-руки
Скамейка-бегемотик для настроения
Резная скамейка из дерева
Заботливая скамейка с зонтом
Скамейка, вросшая в дерево
Скамейка в память об ушедших рок-музыкантах
Скамейка, на которой можно выпить чашечку кофе
Многофункциональная скамейка будущего
Скамейка в музее Сальвадора Дали
Скамейка для тех, кто не прочь познакомиться
Скамейка-скульптура в торговом центре
Сюда можно посадить и малыша, и ребенка постарше и устроить пикник
Скамейка для разговоров с незнакомцами
«Садясь на эту скамейку, я показываю, что открыт для разговора с совершенно незнакомым человеком».
Скамейка, сделанная из обычной ванны
Скамейка для меломанов
Скамейка-рогатка
Скамейка, которая всегда вам рада