17 скамеек, дизайнерам которых нужно аплодировать стоя

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Скамейки могут быть не только для сидения, но и для красоты. Мимо такого городского чуда просто невозможно пройти. Поэтому дизайнерские лавочки частенько попадают в кадр прохожих и становятся настоящей достопримечательностью.

AdMe.ru впечатлился творческим потенциалом, скрытым в этой, казалось бы, скучной уличной мебели и спешит поделиться с вами открытиями.

Скамейка-руки

Скамейка-бегемотик для настроения

Резная скамейка из дерева

Заботливая скамейка с зонтом

Скамейка, вросшая в дерево

Скамейка в память об ушедших рок-музыкантах

Скамейка, на которой можно выпить чашечку кофе

Многофункциональная скамейка будущего

Скамейка в музее Сальвадора Дали

Скамейка для тех, кто не прочь познакомиться

Скамейка-скульптура в торговом центре

Сюда можно посадить и малыша, и ребенка постарше и устроить пикник

Скамейка для разговоров с незнакомцами

«Садясь на эту скамейку, я показываю, что открыт для разговора с совершенно незнакомым человеком».

Скамейка, сделанная из обычной ванны

Скамейка для меломанов

Скамейка-рогатка