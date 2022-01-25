17 съемных жилищ, глядя на которые мы даже не знаем, то ли плакать, то ли смеяться

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В наше время поиск жилья в аренду похож на какой-то квест. Нужно, чтобы совпало столько переменных: район, цена, адекватность арендодателей. И иногда в поиске съемной квартиры или домика для отпуска можно наткнуться на такие перлы, что даже не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.

Мы в AdMe.ru диву давались, когда готовили эту подборку дизайнерских решений арендованной жилплощади.

«Мне устроили экскурсию по потенциальному дому для покупки, но как только я увидел это, я ушел»

«В нашем арендованном доме есть дверь, закрывая которую можно прищемить пальцы»

Квартира сдается в аренду с вот такой ванной

Выглядит как декорация для съемок нового фильма «Пила». © PatriciaPeacock / Reddit

«Снимаем жилье на лыжном курорте. Это дверной проем ванной комнаты. Для туалета есть отдельное пространство, и там тоже нет двери»

Однажды я останавливался в «роскошном» отеле, где душ был прямо рядом с кроватью. Он отделялся тонкой занавеской, сквозь которую тем не менее было все видно. Скорее всего, по задумке это должно было быть романтичным, но меня это просто бесило. © Magenta-Loki / Reddit

«Увидел вот такую ванну-монстр в доме, сдаваемом в аренду»

Эта ванна вызывает у меня депрессию, просто когда я смотрю на нее. © rayan2002 / Reddit

Главная спальня с видом на ванную комнату

Кажется, будто кто-то играл в «The Sims» и у него внезапно закончились деньги. © Zumainthepines / Reddit

«Эта удивительная комбинация крана и аптечного шкафчика в доме, который мы только что сняли»

«Вот такой туалет в квартире, которую моя семья арендовала для отпуска»

Зато у тебя тут же есть горячая вода для ног. © Neblikeunicorn / Reddit

«Мой друг только что поделился фотографией своей первой съемной квартиры. Что это? Ванхня? Куханна?»

«В арендованном мной доме есть это. Я часто падал с лестницы»

«Вот так установлена стиральная машина в месте, которое я арендую»

«Снял номер в отеле на пляже на неделю»

«В первый же день выяснилось, что единственный способ проветрить ванную во время купания, — это выставить себя напоказ всему общественному бассейну, полному маленьких детей».

Бывает, что встречаются вот такие перлы дизайнерской мысли, когда ищешь квартиру для съема

«Прачечная в доме, где я снимаю жилье. Все 3 двери открываются друг в друга»

«Снял дом для отдыха. Вот такое представление у домовладельцев о том, как должен выглядеть декор стен»

Если открыть дверь чуть шире, можно ненароком попасть сразу на нижний этаж

«Этот вентилятор на низком потолке находится прямо над лестницей для двухъярусной кровати (в доме у озера, который мы арендовали). Покойся с миром, моя голова»