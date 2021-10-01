17 примеров работы маркетологов, которые решили поднять продажи во что бы то ни стало

Хитрющим маркетологам ничего не стоит привлечь к оформлению товаров крутых дизайнеров и соблазнить покупателей крышкой лапши быстрого приготовления в виде котика или мороженым с кроличьими ушками. Знают, что купим как миленькие. А мы и не против — на такое и смотреть приятно, и из рук выпускать не хочется.

Мы в AdMe.ru нет-нет да и приобретаем что-то только из-за классной упаковки и подозреваем, что не одни такие. Проверьте себя, взглянув на эти примеры. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов на тему обуви.

В Японии под крышкой баночки с лапшой прячется котик. А в 6 % — тибетская лисица со своим фирменным недовольным взглядом

Мои кубики пресса выглядят так

В японском кафе подают мороженое, украшенное заячьими ушками

Этот соус хорош хоть с сырком, хоть с крендельком, хоть со стейком из тираннозавра

Чипсы Pringles со вкусом-загадкой

Новые вьетнамки прислали вот в таком виде

Упаковка туалетной бумаги в виде магнитофона

Мочалки для душа, упакованные под прическу Мэрилин Монро

Бутылочка с историей, которая становится видна, когда допиваешь напиток до конца. Картинки с обеих сторон объединяются в одну

Сумка-шопер — близнец полиэтиленового пакета Marianna из 90-х

Зубная паста «Нигилист». Ни вкуса. Ни запаха. Ни цвета. Ничего

«Вместе с напитком мне дали соломинку в форме сердечка»

Непростая крышечка для стакана с кофе

Смузи продаются в вязаных шапочках, а люди потом фотографируют в них своих питомцев

«Дизайнер этой упаковки — гений. Я купил 12 коробок, чтобы получить все варианты дизайна»

Это банановое мороженое можно почистить как настоящий банан

Забавная упаковка для кукурузы

Бонус № 1: «Мои самые первые туфельки из 80-х. На подошве есть инструкция, как ими пользоваться»

«1. Наденьте и закрепите обувь на ногах. 2. Чередуйте одну ногу с другой. 3. Поднимите ноги и двигайтесь в нужном направлении».

Бонус № 2