17 примеров дизайна, который западает в душу с первого взгляда

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Есть вещи, в которые влюбляешься с первого взгляда, такие они клевые и остроумно придуманные. Кафель в виде ковра, «целующиеся» чашка и блюдце и, конечно же, сауна в Канаде поразили нас в самое сердце. А совок с зубчиками купим завтра же.

Мы в AdMe.ru чего только не насмотрелись в интернете и знаем, что по-настоящему крутой и удобный дизайн — большая редкость. И вот вам наши новые находки.

1. Кофейная пара

2. Держатель для винной бутылки, который стоит благодаря ее весу

3. Парящая в воздухе лампочка

4. Электрогитара

5. Наклейка на дверную ручку, которая светится в темноте

6. Цветочный горшок для туалетной комнаты

7. Плоская ручка-закладка

8. Ручка-магнит на холодильник

9. Совок с зубчиками для очистки щетки

10. Мини-фильтр для воды, встроенный прямо в дверцу холодильника

11. «На кухне у моего дедушки мозаика в виде ковра»

12. «Туалет на Луне»

13. Вечный календарь

14. Мангал

15. Лаконичная лестница

16. Велодорожка в Бельгии

17. Сауна в Канаде

Бонус: симулятор телевизора, чтобы имитировать присутствие людей в квартире во время вашего отъезда. Как считаете, полезная штука или ерунда?