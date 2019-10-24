17 примеров дизайна, который западает в душу с первого взгляда
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Есть вещи, в которые влюбляешься с первого взгляда, такие они клевые и остроумно придуманные. Кафель в виде ковра, «целующиеся» чашка и блюдце и, конечно же, сауна в Канаде поразили нас в самое сердце. А совок с зубчиками купим завтра же.
Мы в AdMe.ru чего только не насмотрелись в интернете и знаем, что по-настоящему крутой и удобный дизайн — большая редкость. И вот вам наши новые находки.
1. Кофейная пара
2. Держатель для винной бутылки, который стоит благодаря ее весу
3. Парящая в воздухе лампочка
4. Электрогитара
5. Наклейка на дверную ручку, которая светится в темноте
6. Цветочный горшок для туалетной комнаты
7. Плоская ручка-закладка
8. Ручка-магнит на холодильник
9. Совок с зубчиками для очистки щетки
10. Мини-фильтр для воды, встроенный прямо в дверцу холодильника
11. «На кухне у моего дедушки мозаика в виде ковра»
12. «Туалет на Луне»
13. Вечный календарь
14. Мангал
15. Лаконичная лестница
16. Велодорожка в Бельгии
17. Сауна в Канаде
Бонус: симулятор телевизора, чтобы имитировать присутствие людей в квартире во время вашего отъезда. Как считаете, полезная штука или ерунда?
Фото на превью lexmarmil / Reddit