17 прикольных штуковин, чье предназначение — ломать стереотипы окружающих о модном дизайне

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Когда к дизайнерам приходит муза, мир вокруг нас начинает играть новыми красками, а на прилавках магазинов появляются по-настоящему креативные вещицы. Порой маленькие шедевры так приходятся нам по душе, что невольно хочется спросить их создателей: «Да как же это вообще можно было придумать?»

Мы в AdMe.ru обожаем находить неожиданные решения для декора привычных, казалось бы, предметов. Наша подборка креативных вещиц от дизайнеров, чья фантазия так и бьет через край, — очередное тому доказательство.

1. «Я просто влюблена в результат своей работы»

2. Уж очень оригинальное мыло

3. «Я нарисовал 5 мини-работ и вставил их в винтажные рамки»

4. Вы только посмотрите на этот кувшин для молока на один стакан

5. «Сделал себе вот такие свистки в виде гномиков»

6. «А я построил свой личный маленький городок»

7. «Это зеркало в виде пруда я сделал сам»

8. «Мой первый проект из дерева, который я сделал для своей девушки. Это держатель для салфеток»

9. «Ну какая милота! Теперь этот торшер стоит у нас в комнате для гостей»

10. Вот так выглядит чашка, у которой есть собственное вымя

11. «У моей тети есть чашка, которая помогает ее гостям не замочить усы»

12. «Встретил парня, у которого за плечами был вот такой рюкзак с хорьком внутри»

13. Это растение выглядит так, будто это живое существо

14. Сумка из магазина очков

15. Яркий и сочный браслет с морошкой из полимерной глины

16. У этих чашек такой дизайн, что кажется, будто они дырявые

17. «Мой друг сделал вот таких малышей-мухоморов»