17 прикольных штуковин, чье предназначение — ломать стереотипы окружающих о модном дизайне
Когда к дизайнерам приходит муза, мир вокруг нас начинает играть новыми красками, а на прилавках магазинов появляются по-настоящему креативные вещицы. Порой маленькие шедевры так приходятся нам по душе, что невольно хочется спросить их создателей: «Да как же это вообще можно было придумать?»
Мы в AdMe.ru обожаем находить неожиданные решения для декора привычных, казалось бы, предметов. Наша подборка креативных вещиц от дизайнеров, чья фантазия так и бьет через край, — очередное тому доказательство.
1. «Я просто влюблена в результат своей работы»
2. Уж очень оригинальное мыло
3. «Я нарисовал 5 мини-работ и вставил их в винтажные рамки»
4. Вы только посмотрите на этот кувшин для молока на один стакан
5. «Сделал себе вот такие свистки в виде гномиков»
6. «А я построил свой личный маленький городок»
7. «Это зеркало в виде пруда я сделал сам»
8. «Мой первый проект из дерева, который я сделал для своей девушки. Это держатель для салфеток»
9. «Ну какая милота! Теперь этот торшер стоит у нас в комнате для гостей»
10. Вот так выглядит чашка, у которой есть собственное вымя
11. «У моей тети есть чашка, которая помогает ее гостям не замочить усы»
12. «Встретил парня, у которого за плечами был вот такой рюкзак с хорьком внутри»
13. Это растение выглядит так, будто это живое существо
14. Сумка из магазина очков
15. Яркий и сочный браслет с морошкой из полимерной глины
16. У этих чашек такой дизайн, что кажется, будто они дырявые
17. «Мой друг сделал вот таких малышей-мухоморов»
А вам приходилось видеть необычные предметы? В чем заключался их креативный дизайн?
Фото на превью JustSomething3 / Reddit
AdMe/Дизайн/17 прикольных штуковин, чье предназначение — ломать стереотипы окружающих о модном дизайне
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