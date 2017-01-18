17 прекрасных камней, которые доказывают, что бриллианты — не лучшие друзья девушек

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Уже давно бриллиантовое кольцо является предметом желанной роскоши миллионов женщин по всему миру. Мы в AdMe.ru точно уверены, что красота украшений не измеряется каратами драгоценных камней, и нашли целых 17 тому доказательств.

Лунный камень

Лунный камень впечатляет своим восхитительным мерцанием и изумительной игрой света.

Жемчуг

Жемчужина в кольце как будто плотно окружена кораллами из розового золота.

Турмалин

Турмалин превосходит все прочие драгоценные камни по разнообразию цветов и оттенков, но, к сожалению, не так часто используется в ювелирных украшениях.

Агат

Разные по цветовой гамме волнистые полосы агата образуют невероятные узоры, в которых можно разглядеть целую картину.

Рубин

Рубин уже давно по своей популярности и привлекательности превосходит все остальные драгоценные камни, за исключением разве что бриллиантов.

Сапфир

Элегантные ювелирные украшения с сапфирами являются еще одной голубой мечтой большинства девушек.

Изумруд

Изумруд — еще один драгоценный камень высшего класса ценности, который смотрится не менее богато, чем бриллианты.

Бирюза

Этот камень изумительных оттенков светло-синего или зеленого цветов с мягким восковым блеском не может не привлечь внимание своеобразной красотой.

Аметист

Драгоценный камень глубокого фиолетового оттенка прекрасно смотрится в оправе из красного и белого золота, серебра и подходит практически для любого образа.

Розовый кварц

Украшения с розовым кварцем наверняка придутся по душе всем нежным и романтическим натурам.

Родолит

Удивительно красивый камень неповторимого розовато-красного цвета, который прекрасно смотрится и на золотых, и на серебряных украшениях.

Топаз

Восхитительная палитра цветов топаза позволяет ему сочетаться со многими другими полудрагоценными и драгоценными камнями, а разные формы шлифовки раскрывают всю игру его света.

Морганит

Украшение с морганитом — прекрасный вариант для образа во французском стиле, сочетающего в себе красоту, простоту, хороший вкус и любовь к жизни.

Иолит

Элегантный камень синего цвета, который при разном освещении способен менять цвет на темно-фиолетовый.

Опал

Из-за восхитительной красоты этого драгоценного камня золотые украшения с опалом — одни из наиболее ценных и обожаемых.

Аквамарин

Аквамарин является разновидностью прозрачных бериллов цвета морской воды, и особенно красиво камень смотрится на украшениях из серебра.

Шпинель

Шпинель обладает ярким стеклянным блеском и чаще всего встречается в синих, бурых, черных, розовых и красных оттенках.

Кольца с несколькими камнями

Кольца, которые сочетают в себе сразу несколько драгоценных самоцветов, смотрятся особенно эффектно, так как разные камушки способны дополнять и усиливать великолепие друг друга.