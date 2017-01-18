17 прекрасных камней, которые доказывают, что бриллианты — не лучшие друзья девушек
Уже давно бриллиантовое кольцо является предметом желанной роскоши миллионов женщин по всему миру.
Мы в AdMe.ru точно уверены, что красота украшений не измеряется каратами драгоценных камней, и нашли целых 17 тому доказательств.
Лунный камень
Лунный камень впечатляет своим восхитительным мерцанием и изумительной игрой света.
Жемчуг
Жемчужина в кольце как будто плотно окружена кораллами из розового золота.
Турмалин
Турмалин превосходит все прочие драгоценные камни по разнообразию цветов и оттенков, но, к сожалению, не так часто используется в ювелирных украшениях.
Агат
Разные по цветовой гамме волнистые полосы агата образуют невероятные узоры, в которых можно разглядеть целую картину.
Рубин
Рубин уже давно по своей популярности и привлекательности превосходит все остальные драгоценные камни, за исключением разве что бриллиантов.
Сапфир
Элегантные ювелирные украшения с сапфирами являются еще одной голубой мечтой большинства девушек.
Изумруд
Изумруд — еще один драгоценный камень высшего класса ценности, который смотрится не менее богато, чем бриллианты.
Бирюза
Этот камень изумительных оттенков светло-синего или зеленого цветов с мягким восковым блеском не может не привлечь внимание своеобразной красотой.
Аметист
Драгоценный камень глубокого фиолетового оттенка прекрасно смотрится в оправе из красного и белого золота, серебра и подходит практически для любого образа.
Розовый кварц
Украшения с розовым кварцем наверняка придутся по душе всем нежным и романтическим натурам.
Родолит
Удивительно красивый камень неповторимого розовато-красного цвета, который прекрасно смотрится и на золотых, и на серебряных украшениях.
Топаз
Восхитительная палитра цветов топаза позволяет ему сочетаться со многими другими полудрагоценными и драгоценными камнями, а разные формы шлифовки раскрывают всю игру его света.
Морганит
Украшение с морганитом — прекрасный вариант для образа во французском стиле, сочетающего в себе красоту, простоту, хороший вкус и любовь к жизни.
Иолит
Элегантный камень синего цвета, который при разном освещении способен менять цвет на темно-фиолетовый.
Опал
Из-за восхитительной красоты этого драгоценного камня золотые украшения с опалом — одни из наиболее ценных и обожаемых.
Аквамарин
Аквамарин является разновидностью прозрачных бериллов цвета морской воды, и особенно красиво камень смотрится на украшениях из серебра.
Шпинель
Шпинель обладает ярким стеклянным блеском и чаще всего встречается в синих, бурых, черных, розовых и красных оттенках.
Кольца с несколькими камнями
Кольца, которые сочетают в себе сразу несколько драгоценных самоцветов, смотрятся особенно эффектно, так как разные камушки способны дополнять и усиливать великолепие друг друга.
Фото на превью etsy.com, amazon.com