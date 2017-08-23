17 ядовитых предметов, которые могут быть в вашем доме

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы внимательно следите за вашим здоровьем (правильно питаетесь, регулярно занимаетесь спортом и находите время для отдыха), но при этом неважно себя чувствуете, то причиной этому могут быть бытовые предметы, которыми вы пользуетесь каждый день. AdMe.ru знает, что от всего себя уберечь нереально, но если есть возможность снизить риски ради собственного самочувствия, то это обязательно нужно сделать. В конце статьи вы найдете шпаргалку, которая поможет выбрать безопасное изделие из пластика.

17. Прессованные изделия из дерева (ДСП)

В чем опасность: Стружки и опилки, склеенные мочевино-формальдегидными смолами — это яд, который негативно воздействует на дыхательные пути, глаза и может вызывать рак у животных. Риск возрастает, если мебель старая, поскольку новая мебель регулируется стандартами. Что вы можете сделать: Проверяйте сертификаты продукции. В соответствии с европейскими нормами, древесные материалы (ЛДСП, МДФ, ОСП) должны иметь класс эмиссии не больше Е1.

16. Ковры

В чем опасность: Клей и красители, которые используются в ковровых покрытиях, выделяют летучие органические вещества (VOC), которые могут стать причиной головной боли, аллергии, усталости и т.д. Ковролин же плох тем, что, в отличие от ковра, покрытие прикреплено к полу, из-за чего невозможно удалить пылевых клещей (которые также могут вызывать аллергию и астму), скапливающихся под ним. Что вы можете сделать: Если вы покупаете новый ковер, то отдайте предпочтение необработанным натуральным материалам. Кроме того, избегайте больших размеров ковров, т.к. их труднее будет стирать.

15. Лазерный принтер

В чем опасность: Исследование показало, что лазерные принтеры выбрасывают в воздух мельчайшие частицы печатающего порошка, которые проникают в легкие. В результате этого могут возникнуть самые разные заболевания легких и сердечно-сосудистой системы. Что вы можете сделать: Если вы никак не можете отказаться от лазерного принтера дома, то расположите его в хорошо вентилируемом помещении.

14. Освежитель воздуха

В чем опасность: Токсины, обнаруженные в освежителях воздуха, могут накапливаться в организме с течением времени. Эти химические вещества (фталаты) способны влиять на гормоны и репродуктивное развитие. Особенно негативно они влияют на детей и беременных женщин. Что вы можете сделать: Добавьте в ваш дом больше растений: они являются природными очистителями воздуха.

13. Детская бутылочка

В чем опасность: Поликарбонатный пластик является наиболее распространенным материалом для данного вида изделий. Пластмасса, изготовленная с использованием химического вещества, называемого бисфенолом А (BPA), имеет структуру, которая очень похожа на эстроген, и по этой причине ее называют «гормональным разрушителем». Она может стать причиной серьезного гормонального нарушения в организме ребенка. Что вы можете сделать: Ищите альтернативу, изготовленную из безопасных материалов, и изучите маркировку перед покупкой.

12. Матрас

В чем опасность: Многие матрасы имеют высокий уровень полибромированных дифениловых эфиров (ПБДЭ). Проблемы со здоровьем, связанные с воздействием ПБДЭ, включают в себя повреждение мозга, снижение репродуктивности и проблемы со щитовидной железой. ПБДЭ особенно опасны для детей. Что вы можете сделать: Матрасы старого образца, скорее всего, содержат вредные вещества, поэтому если вы давно не меняли свой матрас, то пора заменить его на новый (лучше отдать предпочтение изделиям из натуральных органических волокон).

11. Контейнеры для пищевых продуктов

В чем опасность: Многие пластиковые контейнеры изготовлены из химических веществ, таких как фталаты, которые могут влиять на эндокринную систему организма, репродуктивую систему, стать причиной высокого кровяного давления и резистентности к инсулину у подростков. Что вы можете сделать: По возможности переходите к стеклянной и керамической таре или выбирайте полиэтиленовые или полипропиленовые контейнеры (обозначенные номерами 2, 4 и 5). И никогда не разогревайте пищу в пластиковом контейнере в микроволновке.

10. Пластиковые бутылки

В чем опасность: Токсичные химикаты могут попасть в ваш напиток. Большинство бутылок теперь изготавливают без BPA (бисфенол А), однако это не единственный вредный химикат. Поэтому старайтесь всегда пользоваться стеклянным стаканом. Что вы можете сделать: Перелейте напиток в стеклянную бутылку или в емкость из нержавеющей стали, а также смотрите на код пластиковой бутылки («PP» или код переработки 5).

9. Кондиционер для белья

В чем опасность: Кондиционеры для белья покрывают вашу одежду тонким слоем токсичных химических веществ, что может вызвать раздражение кожи, проблемы с дыханием и головные боли. Что вы можете сделать: При нечастом и осторожном использовании кондиционеры могут быть безопасны, но лучше отказаться от них при стирке детских вещей. Есть много натуральных средств, которые прекрасно смягчают и ароматизируют белье при стирке.

8. Тефлоновая посуда

В чем опасность: При высоких температурах политетрафторэтилен, благодаря которому тефлон отталкивает жир, воду и грязь, выделяет токсичный газ, который накапливается в организме. Исследования на животных показывают, что политетрафторэтилен вызывает рак, повреждение печени и повреждение иммунной системы. Что вы можете сделать: Выбирайте нержавеющую сталь или чугун. Если вы не готовы отказаться от любимой тефлоновой посуды, то при ее использовании не пользуйтесь ножом, вилкой или другими металлическими приборами, иначе можно повредить покрытие. Мыть такую посуду следует в теплой воде при помощи мягкой губки и жидкого моющего средства.

7. Занавески для душа

В чем опасность: Фталаты также используются для смягчения пластика, который входит в состав занавесок для душа. Фталат вредит детям, влияя на функции их мозга, что грозит понижением способности к обучению и ухудшением памяти. Что вы можете сделать: Выбирайте занавески из нетоксичного пластика (PEVA) или отдайте предпочтение натуральным материалам (хлопок, бамбук, конопляное волокно и т.д.).

6. Игровые консоли

В чем опасность: Фталаты и другие вредные вещества обнаруживаются в силовых кабелях устройств и контрольных кабелях, а антипирены, которые можно найти в печатных платах и оболочках, связывают с нарушением развития мозга. Что вы можете сделать: Не злоупотребляйте электронными развлечениями.

5. Дезинфицирующее средство для рук

В чем опасность: Триклозан широко используется для уничтожения микробов и встречается почти везде, от дезинфицирующих средств для рук до зубной пасты. Но триклозан может вызывать гормональные проблемы, включая проблемы с беременностью. Что вы можете сделать: Избегайте антибактериальных продуктов, используйте обычное мыло — оно убьет столько же микробов. Если вы не можете обходиться без дезинфицирующего средства для рук, выберите то, состав которого основывается на спирте и не включает в себя триклозан, триклокарбан или другой родственный химикат.

4. Туалетная бумага

В чем опасность: Если вы видите на этикетке слово «ароматизированная», то это означает, что в составе есть фталаты и другие вредные вещества. Хотя воздействие фталатов происходит главным образом при вдыхании, это вещество может создать серьезные проблемы и при контакте с кожей. Что вы можете сделать: Чем проще, тем лучше — выбирайте продукцию без ароматизаторов и отдайте предпочтение более простым производителям, т.к. вероятность наличия формальдегида в дорогой туалетной бумаге гораздо выше.

3. Тефлоновые скатерти

В чем опасность: Тефлоновые скатерти содержат высокий уровень свинца — нейротоксичного металла, который опасен для детей и беременных женщин. Что вы можете сделать: Отдайте предпочтение натуральному текстилю (хлопок и лен).

2. Виниловые коврики

В чем опасность: Материал в нескользящих ковриках содержит фталат и хлор. Ученые американского экологического центра Healthy Stuff настоятельно советуют избегать любых продуктов, в составе которых есть винил. Что вы можете сделать: Лучше пользоваться поручнем для устойчивости.

1. Диван

В чем опасность: Противопожарный состав для защиты ткани чаще всего используется в диванах и содержит полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), из-за которых возникают проблемы со здоровьем, такие как повреждение мозга и репродуктивной системы, проблемы со щитовидной железой. Что вы можете сделать: Замените старую мебель на современную.

Маркировка пластика

PETE (PET) — полиэтилентерефталат. Только для однократного применения, в дальнейшем выделяются фталаты.

— полиэтилентерефталат. Только для однократного применения, в дальнейшем выделяются фталаты. HDPE (PE-HD) — полиэтилен высокой плотности. Относительно безвредный, со временем подвергается термостарению, которое сопровождается выделением альдегидов, кетонов, перекиси водорода и др.

— полиэтилен высокой плотности. Относительно безвредный, со временем подвергается термостарению, которое сопровождается выделением альдегидов, кетонов, перекиси водорода и др. PVC (V) — поливинилхлорид. Запрещен для пищевого применения. Содержит бисфенол А, винилхлорид, фталаты, а также могут содержаться ртуть и кадмий.

— поливинилхлорид. Запрещен для пищевого применения. Содержит бисфенол А, винилхлорид, фталаты, а также могут содержаться ртуть и кадмий. LDPE (PEBD) — полиэтилен низкой плотности. Относительно безопасен для пищевого применения, в редких случаях может выделять формальдегид.

PP — полипропилен. Довольно безопасен, не содержит бисфенола А, фталатов и ПВХ.

PS — полистирол (применяется в изготовлении одноразовой посуды, стаканчиков для йогуртов, контейнеров для еды и т.д.). Может выделять стирол, поэтому одноразовая посуда и называется одноразовой.

№№ 7–19 — свободные номера для прочих пластмасс (поликарбонат, полиамид и другие виды пластмасс). Некоторые пластмассы из этой группы содержат бисфенол А, а некоторые, напротив, отличаются повышенной экологической чистотой.