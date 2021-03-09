17 перевоплощений, которые доказывают, что короткие волосы добавляют девушке перчинку
Многие девушки мечтают о длинных волосах. Такая прическа кажется им более женственной. Но есть и такие барышни, которые готовы бросить вызов этому стереотипу и вместо того, чтобы отращивать волосы, с легкостью от них избавляются.
Именно они и стали героинями подборки от AdMe.ru. Признаемся, женская часть редакции, насмотревшись на их удачные перевоплощения, тоже захотела записаться к парикмахеру. Ведь с новой прической девушки из статьи выглядят куда ярче.
1. До и после
2. «Я подстриглась, чувствую себя намного легче»
3. «Я спрашивала, нужно ли мне избавиться от волос, мне ответили „да“»
4. «Сделала пикси. Очень счастлива»
5. «Постриглась после 2 лет сомнений»
6. «Мне надоели длинные волосы, поэтому я от них избавилась. Это так освобождает»
7. Еще одна девушка, которая радуется новому образу
8. «Сегодня избавилась от всех волос. Надеюсь, это было правильное решение»
9. «Не стригла волосы больше 6 лет. Круто, что я решилась на новую прическу»
10. «Это было то что нужно»
11. «Самые короткие волосы, которые у меня когда-либо были»
12. «Если вы думаете о том, чтобы побрить голову, сделайте это»
13. Конечно, со стрижкой гораздо интереснее
14. «Попробовала что-то новое»
15. «Мне потребовались годы, чтобы набраться смелости и отрезать волосы»
16. Тот случай, когда оба варианта смотрятся отлично
17. Красавица, которая решилась на пикси
Чье перевоплощение понравилось вам больше других?
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