17 девушек, которые потратили на свадебные платья сущие копейки, а выглядели как королевские особы

Дизайнерское свадебное платье от известного бренда может стоить баснословных денег, но не у всех бюджет позволяет такие траты. Учитывая, что наряд предстоит надеть только раз в жизни, понимаешь невест, которые отправляются на его поиски в секонд-хенды, комиссионки или покупают с рук. Как показывает опыт, там можно отыскать настоящие сокровища по пустяковой стоимости, а сэкономленные средства всегда приятно будет потратить на впечатления, например путешествия или медовый месяц.

Мы в AdMe.ru очарованы образами девушек из нашей подборки, которые доказали, что на свадебный наряд вовсе не обязательно спускать все деньги мира. А бонус даст понять, что за копейки можно отыскать не только платье для такого случая.

1. «Купила это платье в комиссионке за копейки, немного переделала — и вуаля!»

2. «Нашла это свадебное платье за $ 20, и как же красиво оно смотрится на фото!»

3. «До нашей свадьбы чуть больше года, так что я пока не планировала покупать платье, но наткнулась в местной комиссионке на этот потрясающий шлейф и влюбилась в него с первого взгляда»

«Шлейф стоил $ 20, и я подумала, что он отлично дополнит платье, как только я подберу подходящее. И о чудо, наряд я вскоре нашла всего за $ 50! Платье мне немного велико, его нужно будет слегка перешить, но это все равно обойдется мне намного дешевле, чем новый наряд».

4. «Мое свадебное платье ждало меня в секонд-хенде»

Оно великолепно! Как же мне нравится кружевной воротник! © tinykittymama / Reddit

5. «Моя невеста нашла это платье в комиссионном магазине за $ 59»

6. «Купила свой свадебный наряд на распродаже за $ 99»

7. «Нашла это платье, которое никогда не носили, в секонд-хенде за $ 30. Сегодня впервые его примерила и теперь в полнейшем восторге!»

8. «Купила это расшитое бисером платье всего за $ 10. Идеально подходит для предстоящей свадьбы, чувствую себя в нем настоящей богиней!»

9. «Засматривалась на это платье несколько месяцев. В итоге купила за $ 10. Совершенно новое, еще с бирками. А село как влитое!»

10. «Купила в секонд-хенде это винтажное свадебное платье в отличном состоянии»

11. «Это платье обошлось мне в $ 19,99. Подол немного испачкался, но в остальном наряд в идеальном состоянии!»

12. «Не собиралась ничего себе покупать, но потом наткнулась на свадебное платье своей мечты за какие-то $ 25! Теперь у меня наконец-то появилась мотивация сбросить пару лишних кило»

13. «$ 6 за потенциальное свадебное платье? Я согласна!»

14. «Нашла этот потрясающий наряд для своей свадьбы за $ 25. Счастлива как никогда»

15. «Купила это платье за $ 12»

16. «Нашла сегодня в секонд-хенде это великолепное свадебное платье за $ 25!»

17. «Мы с моим женихом присматривали ему в комиссионке одежду для работы, и я решила шутки ради померить свадебные платья»

«У меня и в мыслях не было покупать платье здесь, но я надела это и тут же прослезилась. Оно обошлось мне в $ 80».

Бонус: «Я пару месяцев искала в комиссионных магазинах свой свадебный наряд и наконец нашла этот совершенно новый комбинезон с бирками за $ 5!»

А как вы считаете, стоит ли экономить на свадебном платье или оно должно быть основной статьей затрат?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.