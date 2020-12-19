17 названий брендов, которые мы произносим совсем не так, как они звучат в оригинале

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что, произнося название того или иного бренда, мы частенько делаем ошибку иногда в звуке, а иногда в ударении? Причем все эти марки на слуху, мы можем пользоваться их продукцией каждый день, однако даже не подозреваем о том, что стоит уточнить их правильное звучание.

Мы в AdMe.ru решили устроить небольшой ликбез по произношению названий известных брендов.

1. Vera Wang

Часто имя создательницы бренда Vera Wang произносят как Вера Вонг, однако сама модельер представляется как Вера Вэнг. Соответственно, и ее компания называется так же.

2. McDonald’s

Компания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Мэкдоналдами. В некоторых странах уже привыкли говорить «Макдоналдс», поэтому такое произношение уже считается нормой. Однако согласно правилу сочетание букв mc в английском языке дает звук «мэк», поэтому все же корректней будет сказать «Мэкдоналдс».

3. Audi

Компания Audi появилась на свет в 1909 году. Наименование этого автогиганта переводится с латинского как «слушай». В некоторых странах автомобили этой марки уже привыкли называть «Ауди», ну а корректное международное произношение, по заявлению представителей компании, — «Оди».

4. Adidas

Название бренда Adidas связано с именем основателя компании Адольфа Дасслера, которого часто называли Ади. Поэтому наименование этой спортивной марки произносится как «Áдидас» — с ударением на первом слоге.

5. Ermenegildo Zegna

Один из мировых лидеров по производству мужской одежды Ermenegildo Zegna носит имя его основателя. При произношении люди часто коверкают название этой компании, а корректно будет транскрибировать как Эрменеджильдо Зенья.

6. Herve Leger

Французский модный дом Herve Leger был основан Эрве Леру в 1985 году. О нем узнал весь мир благодаря изобретению бандажного платья, которое корректировало фигуру. Ну а название этого модного дома нужно произносить как «Эрвэ́ Лэжэ́», ведь буква h во французском языке в этом случае не читается.

7. Kiehl’s

Историю американского косметического бренда Kiehl’s принято отсчитывать с 1851 года — именно тогда в Манхэттене открылась гомеопатическая аптека под этим названием. Впоследствии фирма стала производить косметическую продукцию. Ну а название компании произносится так «Килс».

8. ZuXel

ZuXel — одна из известнейших компаний по производству сетевого оборудования со штаб-квартирой в Тайване. С китайского языка название бренда переводится как «кооперативный и усердный». Многие произносят ZuXel как «Зухель», «Зухсель», но корректно будет сказать «Зайсел».

9. Volkswagen

Родина автомобилей марки Volkswagen — Германия. Компания была основана в 1937 году. Представитель этого концерна заявлял, что правильное название — «Фольксваген», однако в некоторых языках первая «ф» превратилась в звук «в» по причине удобства произношения.

10. Unilever

Компания Unilever была основана в 1929 году. Она специализируется на изготовлении пищевых продуктов и товаров бытовой химии. «Юниливер» — это единственно верный вариант произношения.

11. BMW

BMW — это аббревиатура от Bayerische Motoren Werke AG (Баварские моторные заводы). В разных странах марка этой машины произносится по-разному («Бэ-Эм-Вэ», «Би-Эм-Дабл-ю»), а на родине концерна, в Германии, — «Би-Эм-Ви». Этот вариант и является предпочтительным.

12. Moleskine

Легендарная марка итальянских канцелярских товаров Moleskine была основана в 1997 году. Представитель Moleskine говорил, что люди могут произносить ее название так, как им удобнее, и добавил, что изначально слово было английским, поэтому правильное английское произношение — «Молскин». Позже пакет акций Moleskine приобрела Бельгия, так что название стало произноситься на французский манер — «Молескин».

13. Tommy Hilfiger

Компания Tommy Hilfiger, специализирующаяся на производстве одежды, обуви, очков, часов, парфюмерии и других товаров, была основана в 1985 году. Некоторые произносят ее как Томми Хайлфайгер, однако правильно говорить — Томми Хилфигер, ведь так же зовут и основателя этого бренда.

14. Estrella

Шведский производитель чипсов Estrella выбрал для них название на испанском языке. Переводится это слово как «звезда», а сдвоенная L по правилам испанской грамматики превращается в звук «йа». Так что правильно будет сказать «Эстрейа».

15. Fujifilm

Японская компания Fujifilm, специализирующаяся на производстве фотоаппаратов, была основана в 1934 году. На название создателей вдохновила гора Фудзи, которая располагается неподалеку от офиса компании. По нормам японской фонетики сочетание букв ji дает звук «дзи», поэтому более корректным будет произнести название этой фирмы как «Фудзифильм».

16. Jaguar

Эта люксовая марка машин появилась в Англии в 1922 году. Jaguar доводилось производить автомобили в том числе для премьер-министра Великобритании, а также для королевы Елизаветы II и принца Чарльза. В некоторых странах допустимо называть эту марку «Ягуар», но на родине бренда произносят «Джэгюар».

17. Meizu