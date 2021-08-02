17 образов от модных дизайнеров, которые совершенно по-разному смотрятся на моделях и на знаменитостях

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Творения именитых дизайнеров и гуру мировой моды проходят определенный путь, прежде чем попасть в повседневную жизнь и витрины бутиков. Сначала в них блистают модели на подиумах недель моды. Затем наряды переходят в каталог стилистов. А после этого тщательного отбора оказываются на звездах, позирующих перед фотографами на различных премиях и красных дорожках. И вот тут-то и возникает вопрос: на ком эти наряды смотрятся лучше — на моделях с однотипными фигурами или на таких разных знаменитостях?

В AdMe.ru мы прошлись по модным образам с подиумов, чтобы оценить, как они смотрятся на знаменитостях, и до сих пор не можем определиться, на ком лучше костюмчик сидит.

Наряд от Oscar de la Renta на неделе моды и на мексиканской актрисе Лупите Нионго

Платье Zuhair Murad на подиуме и на певице Камиле Кабельо

Яркий наряд от Ralf & Russo на модели и на актрисе Джемме Чан

Модель в благородном зеленом костюме Erdem и Меган Маркл, актриса и герцогиня

Блестящее во всех смыслах творение Celine на показе и на певице Леди Гага

Модель на показе Ульяны Сергеенко и актриса Арая Альберта Харгейт

Модель в платье от Givenchy и актриса Лили Коллинз

Костюм от Chanel на показе и на актрисе Тейлор Расселл

Платье от Galia Lahav на показе и на актрисе Люси Лью

Модель в наряде от Brandon Maxwell и Эллисон Уильямс

Костюм от Chanel на модели и на актрисе Лили Коллинз

Черное платье Brandon Maxwell на модели и на актрисе Эми Шумер

Модель и актриса Маргарет Куэлли в платье от Chanel

Белый костюм от Alexandre Vauthier на фотосете на модели и на актрисе Кристин Барански

Платье в греческом стиле от Christian Dior на модели и на актрисе Риз Уизерспун

Белый костюм на певице Билли Айлиш, вдохновленной показом Chanel

Показ Rahul Mishra и актриса Зендая