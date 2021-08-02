17 образов от модных дизайнеров, которые совершенно по-разному смотрятся на моделях и на знаменитостях
Творения именитых дизайнеров и гуру мировой моды проходят определенный путь, прежде чем попасть в повседневную жизнь и витрины бутиков. Сначала в них блистают модели на подиумах недель моды. Затем наряды переходят в каталог стилистов. А после этого тщательного отбора оказываются на звездах, позирующих перед фотографами на различных премиях и красных дорожках. И вот тут-то и возникает вопрос: на ком эти наряды смотрятся лучше — на моделях с однотипными фигурами или на таких разных знаменитостях?
В AdMe.ru мы прошлись по модным образам с подиумов, чтобы оценить, как они смотрятся на знаменитостях, и до сих пор не можем определиться, на ком лучше костюмчик сидит.
Наряд от Oscar de la Renta на неделе моды и на мексиканской актрисе Лупите Нионго
Платье Zuhair Murad на подиуме и на певице Камиле Кабельо
Яркий наряд от Ralf & Russo на модели и на актрисе Джемме Чан
Модель в благородном зеленом костюме Erdem и Меган Маркл, актриса и герцогиня
Блестящее во всех смыслах творение Celine на показе и на певице Леди Гага
Модель на показе Ульяны Сергеенко и актриса Арая Альберта Харгейт
Модель в платье от Givenchy и актриса Лили Коллинз
Костюм от Chanel на показе и на актрисе Тейлор Расселл
Платье от Galia Lahav на показе и на актрисе Люси Лью
Модель в наряде от Brandon Maxwell и Эллисон Уильямс
Костюм от Chanel на модели и на актрисе Лили Коллинз
Черное платье Brandon Maxwell на модели и на актрисе Эми Шумер
Модель и актриса Маргарет Куэлли в платье от Chanel
Белый костюм от Alexandre Vauthier на фотосете на модели и на актрисе Кристин Барански
Платье в греческом стиле от Christian Dior на модели и на актрисе Риз Уизерспун
Белый костюм на певице Билли Айлиш, вдохновленной показом Chanel
Показ Rahul Mishra и актриса Зендая
На ком наряды больше нравятся вам — на моделях или на звездах?
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