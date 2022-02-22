17 человек на собственном опыте убедились, что ремонт — это не стихийное бедствие. И преобразили свою квартиру играючи

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Большую часть времени мы проводим дома. Даже те, кто 24/7 на работе, все равно с удовольствием возвращаются в свой уютный уголок. И каждый собственник хочет сделать жилье как можно более ламповым и функциональным. Для того чтобы оживить и украсить привычное пространство, необязательно затевать дорогостоящий ремонт. Иногда даже одна яркая деталь может создать нужную атмосферу.

Мы в AdMe.ru подсмотрели за пользователями сети и нашли много классных идей того, как можно недорого и быстро преобразить квартиру, сэкономив при этом пространство.

Стена с растениями делает квартиру уютнее, к тому же цветы не занимают место на столе или подоконнике

Совмещенный санузел со стоком в полу

Проектор на потолке — классная идея для просмотра фильмов без вреда для спины

Владельцы сделали в стене выемку, чтобы ставить туда гигиенические средства

Самодельная елочка из очищенных веток

Для эффектного света достаточно использовать светодиодные ленты, которые вообще на занимают пространство, их не нужно прикручивать, да и стоят они недорого



Даже в маленькой квартире можно сэкономить пространство без необходимости отказываться от удобной кровати

«Бесполезное пространство под лестницей я превратил в обувной шкаф»

Дверь в ванную открывается в сторону, не занимая много места

Каждый сантиметр этой кухни используется для хранения вещей. Даже дверцы

Компактный унитаз с раковиной

Не просто висящий на стене шкаф, а скрытый компьютерный стол

Книжный шкаф, скрытый в двери

В самодельном шкафу нашлось место и для техники, и для книг

Экономить место можно даже тогда, когда в комнате 2 стола

«Сделал полку-вешалку для полотенец, чтобы сэкономить место в маленькой ванной»

«У меня диспенсер для футболок прямо на двери»