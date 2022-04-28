17 мужчин показали, как уютно они обустроили свое жилье. И теперь мы завидуем им всем интернетом

Обустраивать уютное гнездышко умеют не только женщины, но и мужчины: иногда дизайн интерьера в их исполнении впору сравнивать с работами опытных художников и проектировщиков. Но если девушки украшают дом «по зову души», то для мужчин поводом к кардинальным преобразованиям жилища зачастую становятся значимые для них события.

Мы в AdMe.ru разыскали в сети 18 мужчин, которые разбудили в себе дизайнерские способности и сотворили жилище мечты.

1. «Мне 61 год, и я разведен. После развода я начал все с нуля и только что закончил оформлять спальню»

2. «Вот так выглядит моя уютная гостиная в дождливый день»

3. «Я оформил свой подвал в стиле жилища пещерного человека. Есть даже собственная игровая площадка»

4. «Только что развелся. Бывшая жена забрала у меня все, но соседи порыскали в подвалах и подарили все эти вещи»

«Завтра у меня день рождения, придет много гостей. Я хочу, чтобы все знали, что я в порядке».

5. «Мой недавно отремонтированный лофт»

6. «Недавно я расстался с любовью всей моей жизни и начал все сначала»

7. «Немного приукрасил свою ванную комнату. Всего-то покрасил стены и добавил растения»

8. «Вот так выглядит моя гостиная после переезда в новый город. И это с учетом того, что с собой у меня были лишь колонки и зеркало»

9. «Моя первая квартира после переезда из родительского дома»

10. Первая квартира, первый переезд

11. «Мое скромное пространство после смены места жительства»

12. «Я все еще обустраиваю свое жилище, но как же я рад, что нахожусь в комфортном для меня районе!»

13. «Я впервые живу один спустя несколько лет брака. Наконец-то я счастлив находиться в своей собственной гостиной»

14. «Моя маленькая, но такая уютная квартира»

15. «Моя квартира постепенно превращается в настоящий дом. Не так уж и легко организовать полноценную спальню в крошечной студии»

16. «Спустя 3 года после моего развода я наконец-то начинаю чувствовать себя как дома в этом пространстве»

17. «Так выглядит мой новый дом после развода»