17 уютных уголков, в которых хочется укрыться от шума большого мира

При всех плюсах больших городов: развитой инфраструктуре, расположении в шаговой доступности всего необходимого — порой хочется побыть ближе к природе. Сбежать от шумных улиц к горам и лесам, в домики на деревьях и комнатки над водопадами. Ну или хотя бы в уголок собственной квартиры, где будет тепло и уютно. Стоит даже на некоторое время укрыться от всего мира в своем небольшом мирке — и человек будто заново родился.

Мы в AdMe.ru и сами иногда лелеем мысль оказаться вдали от цивилизации. Но пока этого не произошло, не можем не радоваться за тех, кто все же реализовал эту мечту.

«В этом домике на дереве была моя свадебная церемония»

Поздравляю! Фотография потрясающая. И место как из другого мира. © LWY007 / Reddit

Домик у подножия гор

«Я отмечал свой день рождения в кукольном домике»

Лагерь возле норвежской реки

В Норвегии слово «лагерь» означает что-то другое? Потому что выглядит это как крутое спа. © squishy_bear / Reddit

Звуки дождя по крыше делают эту спальню на чердаке особенно уютной

«Безумно уютный дом моей сестры»

«Провела неделю в домике, который, должно быть, построили феи»

«Мы реализовали мечту всей жизни и купили домик в лесу»

«Уголок в нашей библиотеке»

«Я живу в доме на колесах, и вот так выглядит моя кровать»

«Моя уютная лесная хижина. А рядом — горные ручьи и реки. Самая свежая вода, которую только можно представить»

Я мечтаю об этом каждый день. © gonzo30269 / Reddit

«Первое Рождество в моем первом доме»

Эти деревья снаружи выглядят так, будто завидуют уютной елочке внутри. Ну или это ваша елочка смотрит на свою древесную семью снаружи. В любом случае мне нравится. © No-Slide-7479 / Reddit

«Дождь, не переставая, лил весь день — самое время для хюгге»

«Последние 3 дня мы провели вот так»

Когда захотелось пожить поближе к птичкам и белкам

Настоящая идиллия. А вечером с этими огоньками атмосфера, должно быть, попадает в самое сердечко

«У моих родителей есть комната в доме — прямо над водопадом. Вот как это выглядит снаружи»