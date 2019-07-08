17 крутых дизайнерских штук, от которых в голове крутится только «хочу!»
Дизайнеры — это такие люди, которые вырабатывают креатив в поистине промышленных масштабах. Бокалы-непроливайки, сногсшибательные ночники и даже винные этикетки могут быть настолько необычными, насколько это вообще возможно. Некоторые варианты мы уже взяли на заметку. А в конце статьи вы увидите что-то очень умилительное.
AdMe.ru уверен, что у вас тоже есть свои варианты креативного дизайна. Нам будет очень интересно взглянуть на них в комментариях.
Плавающие пластиковые бокалы для вина, которые стоят $ 2,49
Оригинальные пазлы от Nervous System
Виноградная лоза под воздействием ветра рисует каждую этикетку для вина Domènech.Vidal
Эта лежанка просто создана для горячих песиков
Крутая подставка для Apple Watch от Elago Design
Котосумка
Коллекция мебели для истинных фанатов «Звездных войн»
Самые верные лампы от Marcantonio Raimondi Malerba
Шикарная акустическая система
Покрывало-краб для гурманов
Ночник для любителей природы
Милые чашечки
Бритвенные станки The Silk Razor от Guoyin Li с инновационным дизайном
Деревянный поднос от 24d-studio
Воздушное кресло от Artur de Menezes
Котополка
Носочки для стульев
Бонус: милые вязаные шапочки для телят (спасают их нежные ушки от обморожения)
А что бы вы без раздумий забрали себе?
Фото на превью aldi