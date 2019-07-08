17 крутых дизайнерских штук, от которых в голове крутится только «хочу!»

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Дизайнеры — это такие люди, которые вырабатывают креатив в поистине промышленных масштабах. Бокалы-непроливайки, сногсшибательные ночники и даже винные этикетки могут быть настолько необычными, насколько это вообще возможно. Некоторые варианты мы уже взяли на заметку. А в конце статьи вы увидите что-то очень умилительное.

AdMe.ru уверен, что у вас тоже есть свои варианты креативного дизайна. Нам будет очень интересно взглянуть на них в комментариях.

Плавающие пластиковые бокалы для вина, которые стоят $ 2,49

Оригинальные пазлы от Nervous System

Виноградная лоза под воздействием ветра рисует каждую этикетку для вина Domènech.Vidal

Эта лежанка просто создана для горячих песиков

Крутая подставка для Apple Watch от Elago Design

Котосумка

Коллекция мебели для истинных фанатов «Звездных войн»

Самые верные лампы от Marcantonio Raimondi Malerba

Шикарная акустическая система

Покрывало-краб для гурманов

Ночник для любителей природы

Милые чашечки

Бритвенные станки The Silk Razor от Guoyin Li с инновационным дизайном

Деревянный поднос от 24d-studio

Воздушное кресло от Artur de Menezes

Котополка

Носочки для стульев

Бонус: милые вязаные шапочки для телят (спасают их нежные ушки от обморожения)

А что бы вы без раздумий забрали себе?