17 изюминок интерьера, увидеть которые было так же неожиданно, как снеговика летом на пляже
Иногда приходишь к кому-нибудь в гости и понимаешь, что перед тобой личность определенно неординарная. Достаточно только взглянуть на книжные полки в доме, украшенные вставками как будто из другого мира, или на обои в ванной с винтажным узором — и сразу хочется узнать о человеке побольше.
Нам в AdMe.ru кажется, что всякие необычности уместны не только в интерьерах жилых домов. Ведь согласитесь, общественный туалет, в котором над раковиной нет зеркал, или железнодорожную станцию со свисающими с потолка старинными эскалаторами не скоро забудешь. Все это вы увидите в нашей статье, а в бонусе найдете находку, которую у себя дома может сделать разве что один из миллиона, если даже не миллиарда.
«У моих родителей на книжной полке притаился миниатюрный вход в японский старый город»
«В доме, где я выросла, в ванной есть ведьмино окно»
«Готический узор под потолком церкви — это на самом деле вентиляция»
«Мой дом построили примерно в 1900 году, и в подвале остался отпечаток собачьей лапы с тех времен»
Ванная комната, в которой нет зеркал
«Ты прекрасно выглядишь».
В этом доме есть потайная дверь, ведущая в подсобку
Эта печь похожа на статую с острова Пасхи
«В доме моей прабабушки есть такая точилка для карандашей»
Душ в шкафу. Почему бы и нет?
«У нас есть спальня для собаки под лестницей»
«В ванной комнате в моем новом доме наклеены обои вот с таким рисунком»
«В моей квартире есть выдвижная разделочная доска, и раньше ею никто не пользовался»
«Вот такие зеркала в доме моих родителей»
«Мой дом был построен 60 лет назад. В нем есть причудливый встроенный шкаф для стационарного телефона»
«Живу в каменном доме, к которому со временем сделали пристройку. Теперь одна из стен внутри тоже из камня»
На железнодорожной станции Виньярд в Сиднее старые эскалаторы теперь свисают с потолка
Бонус: «Мой друг живет во Франции, в доме XV века. Недавно в его подвале обнаружилась кость динозавра»
- Хм-м, меня больше заинтересовали эти аммониты. © clinicalpsycho / Reddit
А вы любите всякие необычности в интерьере или считаете их излишними и никому особенно не нужными?