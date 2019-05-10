17 изобретений, гениальность которых граничит с сумасшествием
Изобретатели — народ непростой, а их фантазия совершенно не имеет границ. И если к ним присоединяются люди, которые могут воплотить в жизнь даже самые безумные идеи, то выходит нереальная коллаборация. После этого в продаже появляются странные вещички, например кресло-комбинезон или свечка для левшей.
Мы в AdMe.ru уверены, что вы такого еще не видели, но обязательно захотите испытать эти вещи в действии.
1. Одежка для бокала на ножке
2. Бритва для спины
3. Кресло-комбинезон
4. Держатель-подставка для туалетной бумаги и смартфона
5. Подушка-ноги для одиноких мужчин
6. Свечка для левшей
7. Маркеры для бокалов «Собутыльники»
8. Кубик-таймер
9. Очки для чтения лежа
10. Массажер для труднодоступных участков спины
11. Канделябр для свечей на торт
12. Вилка-нож для пиццы
13. Суперкомпактный дорожный чемодан
14. Вакуумный пылесос для ловли пауков
15. Травяные шлепанцы
16. Напальчники для еды, чтобы не запачкать руки
17. Дорожная подушка-подставка
Какие из этих изобретений вы хотели бы опробовать? А возможно, вы уже сами приобрели что-то эдакое?
Фото на превью Amazon