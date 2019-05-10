17 изобретений, гениальность которых граничит с сумасшествием

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Изобретатели — народ непростой, а их фантазия совершенно не имеет границ. И если к ним присоединяются люди, которые могут воплотить в жизнь даже самые безумные идеи, то выходит нереальная коллаборация. После этого в продаже появляются странные вещички, например кресло-комбинезон или свечка для левшей.

Мы в AdMe.ru уверены, что вы такого еще не видели, но обязательно захотите испытать эти вещи в действии.

1. Одежка для бокала на ножке

Купить можно здесь.

2. Бритва для спины

Купить можно здесь.

3. Кресло-комбинезон

Купить можно здесь.

4. Держатель-подставка для туалетной бумаги и смартфона

Купить можно здесь.

5. Подушка-ноги для одиноких мужчин

Купить можно здесь.

6. Свечка для левшей

Купить можно здесь.

7. Маркеры для бокалов «Собутыльники»

Купить можно здесь.

8. Кубик-таймер

Купить можно здесь.

9. Очки для чтения лежа

Купить можно здесь.

10. Массажер для труднодоступных участков спины

Купить можно здесь.

11. Канделябр для свечей на торт

Купить можно здесь.

12. Вилка-нож для пиццы

Купить можно здесь.

13. Суперкомпактный дорожный чемодан

Купить можно здесь.

14. Вакуумный пылесос для ловли пауков

Купить можно здесь.

15. Травяные шлепанцы

Купить можно здесь.

16. Напальчники для еды, чтобы не запачкать руки

Купить можно здесь.

17. Дорожная подушка-подставка

Купить можно здесь.

Какие из этих изобретений вы хотели бы опробовать? А возможно, вы уже сами приобрели что-то эдакое?