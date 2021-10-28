17 экстравагантных домов, чьи хозяева пытались всех ошеломить. И у них получилось

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Всегда приятно увидеть нечто нестандартное среди одинаковых, шаблонных вещей. С домами такое редко случается, но героям сегодняшней фотоподборки удалось придумать или запечатлеть уникальный дизайн разных сооружений.

Нам в AdMe.ru хотелось бы побывать и внутри этих домов, но пока давайте вместе насладимся внешним видом чудо-зданий.

Современная избушка на курьих ножках

«Ехал по дачному поселку и увидел это. Местные сказали, что ночью еще и глаза светятся красным»

Солнечный день и солнечный дом

Goose Creek Tower находится на Аляскe

Дом кузнеца Кириллова в Свердловской области

Дом-монстр

Странный дом

«Дом, в котором я вырос»

А почему бы и не синий?

Волшебный дом

Старинная красота в Лондоне

Необычный дом в Московской области

Красочный дом в Сан-Франциско

Дом с драконом в деревне Дурасово

Кого-то в детстве часто ставили в угол. Он вырос и построил себе дом

Когда одного дома мало

Сказочный домик