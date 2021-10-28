17 экстравагантных домов, чьи хозяева пытались всех ошеломить. И у них получилось
Всегда приятно увидеть нечто нестандартное среди одинаковых, шаблонных вещей. С домами такое редко случается, но героям сегодняшней фотоподборки удалось придумать или запечатлеть уникальный дизайн разных сооружений.
Нам в AdMe.ru хотелось бы побывать и внутри этих домов, но пока давайте вместе насладимся внешним видом чудо-зданий.
Современная избушка на курьих ножках
«Ехал по дачному поселку и увидел это. Местные сказали, что ночью еще и глаза светятся красным»
Солнечный день и солнечный дом
Goose Creek Tower находится на Аляскe
Дом кузнеца Кириллова в Свердловской области
Дом-монстр
Странный дом
«Дом, в котором я вырос»
А почему бы и не синий?
Волшебный дом
Старинная красота в Лондоне
Необычный дом в Московской области
Красочный дом в Сан-Франциско
Дом с драконом в деревне Дурасово
Кого-то в детстве часто ставили в угол. Он вырос и построил себе дом
Когда одного дома мало
Сказочный домик
А вы встречали нестандартный дизайн домов? Сохранилась фотография?
Фото на превью Charlar / Pikabu
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