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17 эффектных перевоплощений, благодаря которым женщинам удалось раскрыть красоту, прятавшуюся у них внутри

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«Рогов в деле» — популярное мейковер-шоу на канале СТС. Его креативным продюсером и ведущим является стилист Александр Рогов. Вместе с коллегами Александр не только дарит героиням проекта новые эффектные образы, но и меняет их жизнь к лучшему.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за перевоплощениями женщин, которые приходят на шоу. И мы уверены, что каждая из героинь «Рогов в деле» становится не только привлекательнее, но и счастливее.

1. Люба

  • Мы гордимся этим перевоплощением! Вы можете наблюдать рождение кибер-Любы! © rogov24 / Instagram

2. Галя

  • От пацанки до леди.

3. Наталья

4. Лидия

5. Таня

6. Вероника

7. Ксения

8. Женя

9. Маша

10. Ирина

11. Лена

12. Нина

13. Ирина

14. Светлана

  • Какая красивая женщина! Но вся красота будто внутри зажата, спрятана. И вот немного волшебства, заботы и внимания вашей команды — и героиня засияла. Браво. © klepa4klepa / Instagram

15. Лена

16. Татьяна

17. Ксюша

  • Какие потрясающие преображения! Женщины расцветают. Каждая как отдельный бриллиант. © gulbagamaeva_dzhuma / Instagram

Вы бы хотели принять участие в таком проекте?

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