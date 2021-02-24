17 эффектных перевоплощений, благодаря которым женщинам удалось раскрыть красоту, прятавшуюся у них внутри
«Рогов в деле» — популярное мейковер-шоу на канале СТС. Его креативным продюсером и ведущим является стилист Александр Рогов. Вместе с коллегами Александр не только дарит героиням проекта новые эффектные образы, но и меняет их жизнь к лучшему.
Мы в AdMe.ru любим наблюдать за перевоплощениями женщин, которые приходят на шоу. И мы уверены, что каждая из героинь «Рогов в деле» становится не только привлекательнее, но и счастливее.
1. Люба
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Мы гордимся этим перевоплощением! Вы можете наблюдать рождение кибер-Любы! © rogov24 / Instagram
2. Галя
- От пацанки до леди.
3. Наталья
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Вся светится изнутри! Новый образ творит чудеса! © igrushki_by_lena / Instagram
4. Лидия
5. Таня
6. Вероника
- Преображение Золушки! © purtova40tanya / Instagram
- Вероника стала выглядеть моложе. © zoyafleisher / Instagram
7. Ксения
8. Женя
9. Маша
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Как это возможно? Невероятное преображение. © belyakova_tatiana_ / Instagram
10. Ирина
11. Лена
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Ребята, круто. Вылитая Дрю Бэрримор. © oksanakhorvat / Instagram
12. Нина
- Минус 20 лет. © innulsik69 / Instagram
- Была бабушка, а стала дама! © nadezhdaveshko / Instagram
13. Ирина
14. Светлана
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Какая красивая женщина! Но вся красота будто внутри зажата, спрятана. И вот немного волшебства, заботы и внимания вашей команды — и героиня засияла. Браво. © klepa4klepa / Instagram
15. Лена
16. Татьяна
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Это две разные женщины. © villarya / Instagram
17. Ксюша
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Какие потрясающие преображения! Женщины расцветают. Каждая как отдельный бриллиант. © gulbagamaeva_dzhuma / Instagram
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