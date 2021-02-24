17 эффектных перевоплощений, благодаря которым женщинам удалось раскрыть красоту, прятавшуюся у них внутри

«Рогов в деле» — популярное мейковер-шоу на канале СТС. Его креативным продюсером и ведущим является стилист Александр Рогов. Вместе с коллегами Александр не только дарит героиням проекта новые эффектные образы, но и меняет их жизнь к лучшему.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за перевоплощениями женщин, которые приходят на шоу. И мы уверены, что каждая из героинь «Рогов в деле» становится не только привлекательнее, но и счастливее.

1. Люба

Мы гордимся этим перевоплощением! Вы можете наблюдать рождение кибер-Любы! © rogov24 / Instagram

2. Галя

От пацанки до леди.

3. Наталья

Вся светится изнутри! Новый образ творит чудеса! © igrushki_by_lena / Instagram

4. Лидия

5. Таня

6. Вероника

7. Ксения

8. Женя

9. Маша

10. Ирина

11. Лена

12. Нина

13. Ирина

14. Светлана

Какая красивая женщина! Но вся красота будто внутри зажата, спрятана. И вот немного волшебства, заботы и внимания вашей команды — и героиня засияла. Браво. © klepa4klepa / Instagram

15. Лена

16. Татьяна

Это две разные женщины. © villarya / Instagram

17. Ксюша

Какие потрясающие преображения! Женщины расцветают. Каждая как отдельный бриллиант. © gulbagamaeva_dzhuma / Instagram