17 доказательств того, что среди овощей и фруктов встречаются свои крутые перцы
Если вы вдруг решите каждый день пробовать по 1 новому сорту бананов, то, чтобы перепробовать все сорта, вам понадобится более 3 лет. Всего в мире существует более 1 000 видов этой ягоды, среди которых есть бананы с голубой кожурой «Голубая Ява», похожие по вкусу на мороженое, и квадратные бананы «Барро» с лимонным привкусом.
Редакция AdMe.ru решила показать, насколько разнообразными бывают привычные нам овощи, ягоды и фрукты и какие поразительные сюрпризы они могут преподнести.
«Моя свекла похожа на лосося»
«У моего апельсина есть 2 разные половинки»
«Оцените размер лимона с моего огорода»
«Вот какие диковинные огурцы родом из Мексики вырастила моя тетя»
Точное название этого растения — мелотрия шершавая, или мексиканский кислый огурец. Оно представляет собой лиану с крошечными плодами, которые напоминают огурец с кисловатым привкусом.
«В моей школе дают эти массивные прямые бананы длиной около 30 см»
А этот банан, кажется, сел после стирки
Среди сестер-ягод нашлась одна белая ворона
«Это самый длинный стручок фасоли, который я когда-либо видела»
Семена проросли прямо из помидора черри
«Я нашла сегодня эту гигантскую чернику»
«Цветовое разнообразие моей моркови»
«Яркость моего окинавского сладкого картофеля напоминает мне аметист»
«Перец, который я вырастил, не сумел определиться, быть ему оранжевым или зеленым»
«Эту клубнику диковинной формы я нашла в своем саду»
«Мой помидор черри оказался пронумерованным»
«После многих лет напряженной работы я наконец вырастил морковку»
«Сегодня я нашел слоновий чеснок. Это один зубчик такого чеснока»
Случалось ли вам делать поразительные находки на собственном приусадебном участке или в магазине в отделе овощей и фруктов? Ждем ваших рассказов о них.