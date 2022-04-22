17 доказательств того, что среди овощей и фруктов встречаются свои крутые перцы

Если вы вдруг решите каждый день пробовать по 1 новому сорту бананов, то, чтобы перепробовать все сорта, вам понадобится более 3 лет. Всего в мире существует более 1 000 видов этой ягоды, среди которых есть бананы с голубой кожурой «Голубая Ява», похожие по вкусу на мороженое, и квадратные бананы «Барро» с лимонным привкусом.

Редакция AdMe.ru решила показать, насколько разнообразными бывают привычные нам овощи, ягоды и фрукты и какие поразительные сюрпризы они могут преподнести.

«Моя свекла похожа на лосося»

«У моего апельсина есть 2 разные половинки»

«Оцените размер лимона с моего огорода»

«Вот какие диковинные огурцы родом из Мексики вырастила моя тетя»

Точное название этого растения — мелотрия шершавая, или мексиканский кислый огурец. Оно представляет собой лиану с крошечными плодами, которые напоминают огурец с кисловатым привкусом.

«В моей школе дают эти массивные прямые бананы длиной около 30 см»

А этот банан, кажется, сел после стирки

Среди сестер-ягод нашлась одна белая ворона

«Это самый длинный стручок фасоли, который я когда-либо видела»

Семена проросли прямо из помидора черри

«Я нашла сегодня эту гигантскую чернику»

«Цветовое разнообразие моей моркови»

«Яркость моего окинавского сладкого картофеля напоминает мне аметист»

«Перец, который я вырастил, не сумел определиться, быть ему оранжевым или зеленым»

«Эту клубнику диковинной формы я нашла в своем саду»

«Мой помидор черри оказался пронумерованным»

«После многих лет напряженной работы я наконец вырастил морковку»

«Сегодня я нашел слоновий чеснок. Это один зубчик такого чеснока»